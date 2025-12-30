Policiales > En Chimbas
Detuvieron a un ladrón por robar en una vivienda del barrio Cipolletti
Por Ariel Patruceli
Un sujeto de 23 años fue aprehendido este lunes a las 9.30 en Chimbas, acusado de haber ingresado a una vivienda del barrio Cipolletti y sustraído cigarrillos y dinero en efectivo. El procedimiento para detener al sospechoso tuvo lugar en un descampado ubicado al oeste de la escuela ENI N° 40.
Según informaron fuentes policiales, una mujer identificada como Sabrina Pastrán (25), domiciliada en barrio Cipolletti, denunció que un hombre ingresó a su domicilio y le robó varios paquetes de cigarrillos y dinero en efectivo, para luego darse a la fuga hacia un descampado cercano.
Tras un rastrillaje por la zona, el personal actuante logró la aprehensión de Alan Michel Flores (23), domiciliado en el mismo barrio, en la manzana L donde también vive la damnificada. Tras la detención, el acusado tenía en su poder cuatro paquetes de cigarrillos y $2.800 en efectivo, elementos denunciados como sustraídos.
El detenido quedó vinculado a un delito de Flagrancia, caratulado “Robo”, a disposición de la UFI en turno. En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal, doctor Cuneo, quien impartió las directivas de rigor.
Inseguridad y un Chile más caro: las claves de la histórica baja del turismo argentino en Agua Negra
Inseguridad y un Chile más caro: las claves de la histórica baja del turismo argentino en Agua Negra
El Poder Ejecutivo ordenó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, mientras una investigación federal avanza sobre un presunto entramado de corrupción que ya tiene a 15 personas imputadas y más de 43.000 millones de pesos bajo análisis.