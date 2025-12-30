Un sujeto de 23 años fue aprehendido este lunes a las 9.30 en Chimbas, acusado de haber ingresado a una vivienda del barrio Cipolletti y sustraído cigarrillos y dinero en efectivo. El procedimiento para detener al sospechoso tuvo lugar en un descampado ubicado al oeste de la escuela ENI N° 40.

Según informaron fuentes policiales, una mujer identificada como Sabrina Pastrán (25), domiciliada en barrio Cipolletti, denunció que un hombre ingresó a su domicilio y le robó varios paquetes de cigarrillos y dinero en efectivo, para luego darse a la fuga hacia un descampado cercano.

El detenido Alan Michel Flores, vive en la misma manzana que la damnificada del robo.

Tras un rastrillaje por la zona, el personal actuante logró la aprehensión de Alan Michel Flores (23), domiciliado en el mismo barrio, en la manzana L donde también vive la damnificada. Tras la detención, el acusado tenía en su poder cuatro paquetes de cigarrillos y $2.800 en efectivo, elementos denunciados como sustraídos.

El detenido quedó vinculado a un delito de Flagrancia, caratulado “Robo”, a disposición de la UFI en turno. En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal, doctor Cuneo, quien impartió las directivas de rigor.