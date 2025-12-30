En su última actividad oficial del año en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei recibió este martes 30 de diciembre al viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales.

Según fuentes oficiales, durante el encuentro se abordaron principalmente cuestiones comerciales vinculadas a ambos países. Milei estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno, mientras que el funcionario neozelandés asistió junto a su pareja, Alexandra Vincent Martelli.

De acuerdo con datos del Observatorio de Complejidad Económica, en noviembre de 2025 la Argentina exportó USD 63,4 millones a Nueva Zelanda. Los principales productos enviados fueron harina de soja (USD 57,5 millones), frutas y nueces procesadas (USD 1,25 millones) y residuos vegetales (USD 1,25 millones). El comercio bilateral mantiene un crecimiento sostenido desde hace cinco años, con una tasa anualizada del 29,6%.

La reunión se dio en un contexto de afinidad ideológica entre Milei y Seymour. El viceprimer ministro es líder del partido Asociación de Consumidores y Contribuyentes (ACT), una fuerza política de Nueva Zelanda que promueve el libre mercado, la reducción del gasto público, la baja de impuestos y la desregulación económica.

En materia de gestión, ACT sostiene que el rol del Estado debe centrarse en crear condiciones para la inversión y el emprendimiento, regular solo cuando sea necesario y eliminar burocracia. En seguridad, el espacio plantea como prioridad la prevención del delito, mientras que en derechos sociales impulsa políticas sin diferenciación por origen étnico, criterio que se reflejó en la eliminación de cuotas de contratación basadas en la raza en el país oceánico.