Descubren contrato de la AFA que otorgaba exclusividad y comisiones del 30% a firma de Faroni

En medio de una investigación por presunto lavado de activos, allanamientos realizados este martes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Viamonte y en otras locaciones, permitieron la incautación de un contrato clave. El documento, firmado en diciembre de 2021 por las máximas autoridades del fútbol argentino, otorgaba a la empresa TourProdEnter –vinculada al empresario teatral Javier Faroni– la exclusividad para gestionar todos los cobros y pagos de la AFA en el exterior, a cambio de una comisión del 30% sobre los montos gestionados y una comisión adicional del 10% por tareas logísticas.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Luis Armella, a solicitud de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Además de la sede central de la AFA, los allanamientos se ejecutaron en el predio de la entidad en Ezeiza y en el domicilio particular de Javier Faroni en Nordelta, quien fue notificado con una prohibición de salida del país por 24 horas.

Los términos de un contrato de exclusividad

El contrato, cuyo contenido fue accedido por Clarín, establece de manera clara y exclusiva la relación comercial. En su artículo 4, se señala que la AFA confiere a TourProdEnter el carácter de agente "con exclusividad", comprometiéndose a no realizar contrataciones similares con otras personas o empresas sin el expreso consentimiento del agente. La vigencia del acuerdo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, siendo firmado el 9 de diciembre de 2021 por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y por su secretario general, Pablo Toviggino. Por parte de la empresa, firmó Erica Gillette, esposa de Javier Faroni.

La retribución económica quedó fijada en el artículo 6 del documento. Allí se estipula que TourProdEnter "tendrá derecho a percibir el 30% de los montos que ingresen a favor de la AFA en cada contratación". A esta comisión principal se suma un 10% adicional por la ejecución de "tareas logísticas", que incluyen la organización de viajes, alojamiento, alimentación y seguros para los planteles. El contrato obliga al pago de estas comisiones dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de los cobros correspondientes.

El contexto de la investigación por lavado de activos

El descubrimiento de este contrato se enmarca en una investigación más amplia por presuntas maniobras de lavado de dinero que habrían utilizado los circuitos financieros de los contratos comerciales de la Selección Argentina en el exterior. Según las pesquisas, la empresa TourProdEnter administró aproximadamente 260 millones de dólares de la AFA fuera del país.

La investigación sostiene la hipótesis de que al menos 42 millones de dólares de esos fondos fueron desviados hacia un grupo de empresas radicadas en Miami, algunas de las cuales son presuntamente ficticias. Entre estas compañías se encuentran Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Este presunto esquema es el núcleo de la causa por lavado de activos que sigue la justicia federal.

La investigación también involucra a otras figuras y empresas. Aparece mencionado Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas, otra compañía considerada clave en el esquema investigado. Vallejo entregó voluntariamente su teléfono celular para que sea peritado. Actualmente, se encuentran en prisión domiciliaria la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, y dos choferes de la empresa, todos procesados por el delito de encubrimiento agravado, luego de ser sorprendidos intentando vaciar un galpón de la compañía en Turdera.

Las reacciones y prohibición de salida

Un episodio destacado ocurrió la noche del lunes, previa a los allanamientos, cuando Javier Faroni intentó viajar a Uruguay desde el Aeroparque Jorge Newbery. Las autoridades migratorias, ya alertadas, le impidieron el embarque y le notificaron formalmente la prohibición de abandonar el país por 24 horas. Según fuentes de la investigación, Faroni habría descartado la tarjeta SIM de su teléfono celular al ser interceptado, aunque los efectivos lograron retener el chip telefónico. Se informa que familiares del empresario ya se encontraban en Uruguay.

Los allanamientos de este martes representan un nuevo capítulo en el escándalo que envuelve a la cúpula de la AFA. Previamente, el 9 de diciembre, la justicia ya había realizado procedimientos similares en la sede de la entidad, en la Superliga Argentina y en 18 clubes de fútbol, todos vinculados a la misma causa por lavado de dinero. El descubrimiento del contrato con las elevadas comisiones agrega un elemento documental crucial a la investigación que busca determinar el destino final de los millonarios fondos generados por los derechos comerciales de la selección argentina en el exterior.