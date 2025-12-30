El punk clásico argentino vuelve a San Juan: Hermann y Mal Momento tocan en enero

El emblemático grupo de punk argentino Hermann y Mal Momento anunció su regreso a la provincia para dar inicio al nuevo año con un concierto cargado de historia y energía. La banda, que forma parte de la segunda camada del punk nacional surgida a fines de los años 80, se presentará el sábado 10 de enero de 2026 a las 23:00 horas en el Mamadera Bar, ubicado en la capital sanjuanina.

El evento, que marca la primera parada de lo que parece ser un año lleno de presentaciones para la agrupación, contará con la participación de la banda invitada Después de Viejos. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta de forma exclusiva a través de la plataforma digital Passline, en el siguiente enlace: https://www.passline.com/eventos/hermann-y-mal-momento-en-mamadera-san-juan.

Una trayectoria de más de tres décadas en el under

Hermann y Mal Momento se formó en 1987, consolidándose como una de las referencias del punk argentino posterior a la primera ola encabezada por bandas como Los Violadores y Sumo. La formación original estuvo integrada por Hermann en voz, Federico Pertusi en guitarra, Ricky De León en bajo y Daniel D‘Angelo en batería. Tras años de presentaciones en circuitos under, lograron editar su primer disco homónimo en 1994, material que los estableció definitivamente en la escena.

A lo largo de su extensa carrera, la banda ha demostrado una notable evolución sonora y una prolífica producción discográfica. Su segundo álbum, "Fin de fiesta" (1995), incorporó elementos de rockabilly y melodías poco convencionales para el género, mostrando una primera expansión de sus límites musicales. En 1998 celebraron su primera década con el disco "10 años", que contó con la participación especial de Ciro Pertusi, hermano de Federico y conocido por su trabajo en Attaque 77 y Jauría.

Los años 2000 trajeron nuevos cambios en la alineación y una continuada actividad. Con formaciones que incluyeron a Marko Perrone en guitarra, la banda lanzó trabajos como "La bruja y el cazador" (2003), "Macabra palidez" y el recopilatorio "Macabras rarezas". En paralelo al grupo, Hermann inició una carrera solista con el álbum "Cover up!" en 2006.