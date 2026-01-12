San Martín sigue adelante con su preparación de cara a una nueva temporada en la Primera Nacional. El plantel verdinegro inicia una nueva semana de trabajos, con entrenamientos en doble turno, enfocado en llegar de la mejor manera al arranque del campeonato.

Como parte de esta etapa de puesta a punto, el equipo realizará una concentración de una semana en el Hotel Del Bono Central, que servirá para intensificar las tareas físicas, tácticas y de cohesión del grupo. Esta fase de la pretemporada tendrá su primer examen futbolístico el sábado 17 de enero, cuando San Martín dispute su primer amistoso ante Maipú, en el estadio Hilario Sánchez, a puertas cerradas.

Publicidad

El conjunto sanjuanino trabaja bajo la conducción de Ariel Martos, entrenador tucumano de 48 años, quien asumirá oficialmente como director técnico para esta temporada. El cuerpo técnico se completa con Luis Martínez como ayudante de campo y Félix Soraire como preparador físico, en un proyecto que busca consolidar una identidad competitiva desde el inicio.

Mientras avanza la preparación, el Verdinegro también ya tiene marcado en el calendario su estreno oficial: el debut en la Primera Nacional será ante Chacarita, el sábado 14 de febrero a las 19.30, nuevamente en el Hilario Sánchez, donde buscará comenzar el torneo con el apoyo de su gente.

Publicidad

Con amistosos confirmados y una pretemporada intensa, San Martín ajusta detalles y suma minutos de trabajo con la mira puesta en un arranque sólido del campeonato.