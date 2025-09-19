Huarpe Deportivo > En el Hilario Sánchez
San Martín se enfrenta a Vélez con la ilusión de salir de la zona de descenso
POR REDACCIÓN
San Martín de San Juan se enfrenta a Vélez Sarsfield este sábado 21 de septiembre en el Estadio Hilario Sánchez, a partir de las 19:15, por la novena jornada del Torneo Clausura 2025. El equipo local, dirigido por Leandro Romagnoli, está inmerso en una lucha desesperada por evitar el descenso y necesita sumar de a tres para mantener viva la ilusión de salvar la categoría. Actualmente, el verdinegro se encuentra penúltimo en la tabla de promedios y de la tabla anual, por lo que por el momento el equipo sanjuanino deberia jugar un desempate con Talleres de córdoba para determinar el segundo descenso.
Con respecto al último encuentro disputado por cada equipo, en su último encuentro, San Martín empató 0-0 ante Belgrano, pero necesita victorias urgentes para alejarse de la zona de riesgo, tan es así que si consigue un buen resultado esta tarde, logrará salir de la zona roja de Primera División. Por su parte, Vélez Sarsfield, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, llega a San Juan con la intención de retomar el buen rumbo tras la derrota por 1-0 frente a Racing en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. A pesar de este tropiezo, el Fortín está tercero en la Zona B del Torneo Clausura y busca un triunfo que lo acerque a la clasificación a la siguiente fase. En su último partido en el torneo local, Vélez igualó 0-0 ante Huracán, y tiene el desafío de recuperar su mejor nivel.
Probables formaciones
San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Sebastián Jaurena, Diego González, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Isaías Andrada, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Tomás Cavanagh; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini, Dilan Godoy, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cabe destacar que, San Martín no podrá contar ni con Watson ni Tijanovich, ambas bajas son por lesiones. El último jugador es el máximo goleador del equipo sanjuanino. Y tendrá la dura prueba de convertir sin su máximo anotador del plantel.
Detalles del partido:
- Hora:19:15 (Argentina).
- TV: TNT Sports.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- VAR: Fernando Espinoza.
- Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez, San Juan.
