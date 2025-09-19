Entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre, San Juan vivirá un fin de semana lleno de acción deportiva. Desde hockey sobre patines, maratones, ciclismo, hasta festivales de boxeo y actividades recreativas para toda la familia, los sanjuaninos tendrán una variada agenda para disfrutar. A continuación, te compartimos todos los detalles de los eventos más destacados que no te podés perder.

Hockey sobre Patines: Campeonato Argentino Senior Masculino – Top 8

El Estadio Aldo Cantoni será el escenario de la gran definición del Campeonato Argentino Senior Masculino. El sábado 20 de septiembre se enfrentarán los ocho mejores equipos del país, con la gran final programada para las 20 horas. Las entradas se venderán en las boleterías del estadio a partir del mediodía.

Patinaje Artístico: Torneo Provincial en el Velódromo Vicente Alejo Chancay

Este fin de semana, del 18 al 21 de septiembre, el Velódromo Vicente Alejo Chancay recibe la segunda fecha del Torneo Provincial de Patinaje Artístico. Con la participación de más de 300 atletas de la provincia, el evento se llevará a cabo en el horario de 8 a 22 horas.

Modo Activate: Actividades Recreativas y Deportivas para Todos

Este sábado 20 de septiembre, la Plaza Bicentenario se llenará de energía con las actividades recreativas y deportivas organizadas por la Dirección de Alto Rendimiento. 9 a 12.30 horas, los sanjuaninos podrán disfrutar de juegos y deportes en un ambiente familiar y saludable.

Ciclismo de Montaña: Desafío Guayaupa – Copa Brisson 2025

La tercera edición del Desafío Guayaupa se llevará a cabo en Angaco este domingo 21 de septiembre. Una excelente oportunidad para disfrutar del ciclismo de montaña en un entorno natural único.

Ciclismo de Ruta: Competencias en el Circuito Villicum

El sábado 20 de septiembre, el Circuito Villicum de Albardón será el lugar donde se reanudarán las competencias de ciclismo para las categorías Libres y Máster. Los primeros en largar lo harán a las 13 horas, con el último grupo (Libres) a las 17. Además, la Federación Ciclista Sanjuanina iniciará un mini campeonato de ciclismo en formato critérium, con tres fechas programadas.

Piuquencito 2025: Jornada Deportiva para Niños en el San Juan Rugby Club

El San Juan Rugby Club en Santa Lucía será el escenario del evento denominado Piuquencito 2025 el sábado 20 de septiembre. Esta jornada está destinada a niños, niñas y adolescentes, y tiene como objetivo promover la actividad física desde temprana edad a través de diversas actividades deportivas.

Maratón de Huazihul: Actividad Solidaria en Rivadavia

Este domingo 21 de septiembre, el Cacique de Rivadavia será el anfitrión de una maratón solidaria, donde se podrá participar en distancias de 1.5 km, 5 km y 10 km. Es importante destacar que, en esta actividad el objetivo es ayudar. Por lo tanto, desde la organización solicitaron la donación de un alimento no perecedero para inscribirse, y lo recaudado será destinado a familias de la zona.

Boxeo: Festival de Peleas en el Club Julio Mocoroa

El Club Julio Mocoroa de Capital albergará este viernes 19 de septiembre un festival boxístico con diez peleas amateurs de carácter provincial e interprovincial. El evento contará con la participación del sanjuanino Carlos "Carlitos" Herrera y otros destacados boxeadores locales.

Navegación Deportiva: Recomendaciones para la Temporada Invernal

Aunque la temporada de temperaturas bajas se aproxima, la navegación deportiva sigue siendo una de las actividades preferidas en los espejos de agua de San Juan. Se recomienda a los navegantes seguir las recomendaciones de seguridad para esta temporada invernal.

Con una agenda deportiva tan variada, San Juan será el epicentro del deporte este fin de semana. En tanto, la provincia tendrá desde competencias de alto nivel hasta actividades recreativas para toda la familia, haciendo alusión en que habrá algo para todos.



