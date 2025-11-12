El Comité de Seguridad en el Fútbol dispuso que el próximo partido de Boca Juniors, que se disputará este domingo en la Bombonera ante Tigre, se juegue sin la presencia de banderas en ninguna de las tribunas. La decisión se tomó como sanción preventiva tras el episodio ocurrido un día después del Superclásico, cuando se registró un foco de incendio en la segunda bandeja del estadio.

Según informó una fuente cercana a la agencia Noticias Argentinas, los bomberos tuvieron que intervenir de urgencia para controlar las llamas, que se originaron por la acumulación de papeles utilizados en el recibimiento del equipo. Las pericias posteriores determinaron que un cigarrillo encendido habría caído de manera accidental, provocando el inicio del fuego.

Si bien no se registraron daños estructurales en el estadio, el hecho encendió las alarmas dentro del club y entre las autoridades de seguridad. Los especialistas coincidieron en que el siniestro pudo haber tenido consecuencias más graves si no hubiera sido detectado a tiempo. Por ello, el Comité resolvió reforzar los controles y aplicar la prohibición temporal del ingreso de banderas y elementos de animación.

Hasta el momento, la dirigencia de Boca no emitió declaraciones públicas sobre la medida, aunque puertas adentro la sanción generó sorpresa y preocupación por el impacto en la relación con los hinchas. Desde el club afirmaron que cumplirán con la disposición vigente y que solicitarán una reunión con las autoridades para conocer los detalles del alcance y la duración de la restricción.

El encuentro frente a Tigre, correspondiente a la fecha 16 del torneo Clausura, será clave para las aspiraciones deportivas del Xeneize. Sin embargo, el equipo deberá afrontar el desafío de jugar en un clima inusual, sin el colorido habitual que aportan las banderas y el aliento visual de su gente.

La Bombonera, símbolo del fervor y la pasión boquense, vivirá un partido distinto, en el que la prioridad será garantizar la seguridad y prevenir nuevos incidentes en el futuro inmediato.