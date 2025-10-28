La multinacional sueca SKF, especializada en rodamientos y soluciones de ingeniería industrial, cerró de manera definitiva su planta de producción en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. Como consecuencia, 145 empleados perdieron sus puestos de trabajo.

Según el comunicado oficial, la decisión forma parte de una reestructuración global que busca concentrar la fabricación en instalaciones más grandes y tecnológicamente avanzadas. La producción local cesa de inmediato y será transferida a otras plantas de la red mundial de SKF.

“Tras una evaluación exhaustiva de diversas soluciones alternativas, finalmente no pudimos identificar una opción viable para mantener las operaciones de la planta de Tortuguitas. La decisión de cerrar la planta fue difícil, pero necesaria para garantizar la competitividad global de SKF a largo plazo”, declaró Manish Bhatnagar, presidente de SKF Industrial Americas y Australia.

SKF opera en Argentina desde 1917 y aseguró que mantendrá su presencia comercial en el país, ofreciendo soporte técnico y una gama completa de soluciones industriales. La empresa destacó que el cierre responde a un análisis estratégico y operativo que consideró factores económicos, de mercado y de producción.

Con esta medida, SKF pone fin a más de cien años de producción local, aunque continuará vinculada al mercado argentino a través de su red comercial y de servicios, priorizando la importación de productos fabricados en otras plantas del grupo.