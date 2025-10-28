Un joven de 26 años, identificado como Daniel Ezequiel Silva, fue detenido por personal policial de la Subcomisaría Villa Hipódromo, tras intentar robar una bicicleta en el barrio Ciudadano, en el departamento Rawson.

De acuerdo a la denuncia, la víctima había llegado a su domicilio cuando Silva, junto a otro sujeto, intentó sustraerle una bicicleta.

Tras un rápido accionar, la policía llegó al lugar y aprehendió al sospechoso, mientras que el segundo individuo logró darse a la fuga.

El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, a cargo del doctor Jorge Salinas, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el delito de intento de robo.

El delincuente tiene 26 años. Foto gentileza.