Policiales > Intento de robo en Rawson
Intentó robar una bicicleta en Rawson y terminó preso
POR REDACCIÓN
Un joven de 26 años, identificado como Daniel Ezequiel Silva, fue detenido por personal policial de la Subcomisaría Villa Hipódromo, tras intentar robar una bicicleta en el barrio Ciudadano, en el departamento Rawson.
De acuerdo a la denuncia, la víctima había llegado a su domicilio cuando Silva, junto a otro sujeto, intentó sustraerle una bicicleta.
Tras un rápido accionar, la policía llegó al lugar y aprehendió al sospechoso, mientras que el segundo individuo logró darse a la fuga.
El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, a cargo del doctor Jorge Salinas, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el delito de intento de robo.
Una conductora de UBER Moto fue atacada por dos individuos tras aceptar un viaje al barrio Costa Canal 1. Si bien los agresores lograron huir con su teléfono celular, un rápido operativo policial permitió la captura de uno de los sospechosos, un joven de 18 años, que quedó a disposición de la Justicia.
Una conductora de UBER Moto fue atacada por dos individuos tras aceptar un viaje al barrio Costa Canal 1. Si bien los agresores lograron huir con su teléfono celular, un rápido operativo policial permitió la captura de uno de los sospechosos, un joven de 18 años, que quedó a disposición de la Justicia.
Nace un colectivo de abogadoss en San Juan que reclama a la Justicia la aplicación de la Ley 13.944 y una reforma profunda a los gabinetes psicotécnicos del Juzgado de Familia. Las letradas referentes señalaron en diálogo con este medio que hay una "normalización del abandono" y existe una "tibieza" judicial ante el incumplimiento alimentario y de cuidados.