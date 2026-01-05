"Somos equipo": el tierno repaso de Darío Barassi por su historia de amor

Darío Barassi utilizó su cuenta de Instagram para homenajear a su esposa, Lucía Gómez Centurión, en el marco de su cumpleaños,,. El conductor compartió un recorrido visual que incluyó una imagen de sus inicios en la Costa Atlántica y otra de una reciente salida al Teatro Colón, acompañadas por un extenso descargo emocional.

En sus palabras iniciales, Barassi escribió: “Una de las últimas juntos. Cita de viernes en el Colón. Una de las primeras juntos. Viaje con mi familia a Mar del Plata donde rompí una reposera. La vida entera juntos, básicamente. Te conozco desde los 16. Somos equipo desde los 23. Y contando…”.

Publicidad

El humorista reflexionó sobre la solidez de su vínculo a lo largo de los años: “Buenas ahí arriba, malas ahí abajo, picos, baches, éxito, remo, solos, con hijas, las pasamos todas. Siempre equipo, siempre juntos, siempre diálogo y apuesta. Somos un parejón y la familia que armamos es algo de otro planeta. Feliz cumple mujer de mi vida. Eso sos nani, la mujer de mi vida. Siempre lo digo y parece frase hecha pero es verdad, la cosa es con vos o no es. Te elijo, nos elijo”.

Continuando con su dedicatoria, el conductor de Ahora Caigo expresó sus deseos para su compañera: “Te deseo lo mejor. Te lo mereces. Y siempre que pueda sumar a eso lo voy a hacer. Te amo gorda mía. Mucho, pero mucho en serio”.

Publicidad

Además, resaltó la dinámica que mantienen como pareja: “Crecemos juntos desde hace una vida, intentamos mejorarnos el uno al otro, los dos queremos lo mejor para el otro. Nos potenciamos, somos dupla. Somos equipo”.

El posteo cerró con una mención a su vida cotidiana y a sus hijas, Inés y Emi: “Está contento el gordito. Gracias por eso y por mucho más. Te espero abajo, hay sopa y el último capítulo de El Eternauta. Ya Inés se durmió, cuando termines con Emi, bajá. Qué linda la vida juntos. Te amo”.

Publicidad

Finalmente, las fuentes rememoran una declaración previa del actor en mayo pasado, donde definía la versatilidad de su relación: “Gala o campo. Alegría o garrón. En todas, todas, juntos. La mujer de mi vida es una compañera del carajo, estoy enamorado, me gusta, me divierte, la banco, la escucho, la respeto, entiendo y acompaño”.