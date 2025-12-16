El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que la economía argentina logró evitar la recesión en el tercer trimestre de 2025, al registrar un leve crecimiento trimestral del 0,3% en el Producto Bruto Interno (PBI) entre julio y septiembre, en comparación con el trimestre previo.

Este dato implica que no se produjeron dos caídas consecutivas en el PBI, una condición técnica para declarar recesión. Además, en términos interanuales, el PBI acumuló una suba del 5,2% hasta septiembre, consolidando una recuperación económica moderada durante el año.

En cuanto a la demanda, las exportaciones fueron el motor principal del crecimiento, con un incremento del 6,4%. En septiembre, las ventas al exterior alcanzaron un récord desde octubre de 2022, según la medición desestacionalizada del INDEC. Por su parte, el gasto público aumentó un 0,5% y el consumo privado mostró una leve mejora del 0,2%.

Sin embargo, la inversión sufrió una caída significativa del 6%, en un contexto marcado por la inestabilidad financiera vinculada al calendario electoral y errores de política económica del Gobierno.

Desde el lado de la oferta, la intermediación financiera fue la actividad que más contribuyó a la ganancia anual del PBI, reflejando la dinámica del sector en el tercer trimestre.

El INDEC ya había anticipado esta tendencia con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que mostró una leve mejora en la actividad económica durante el período.

En este marco, Argentina se posiciona para tener el segundo mayor crecimiento en Sudamérica en 2026, según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), aunque esta entidad también ha revisado a la baja las expectativas para países vecinos como Uruguay.

El escenario económico continúa siendo dinámico, con movimientos recientes en el mercado cambiario y financiero que reflejan la incertidumbre local e internacional. El dólar mayorista alcanzó un récord tras la actualización de las bandas cambiarias, mientras que el riesgo país mostró una leve mejora perforando los 575 puntos.