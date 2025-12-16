El Gobierno argentino presentó un proyecto de reforma laboral que introduce cambios significativos en las formas de pago de los salarios, incluyendo la posibilidad de abonar sueldos en criptomonedas. Esta medida, que ya está siendo debatida en el Congreso, busca actualizar el Régimen de Contrato de Trabajo (LCT) N° 20.744 para adaptarse a nuevas tecnologías y modalidades de pago.

Actualmente, existe un límite para pagar salarios en especie, que no puede superar el 20% del total. Sin embargo, el borrador del proyecto elimina este tope, permitiendo que el salario se pueda abonar en dinero nacional o extranjero, en especie, habitación o alimentos, según el nuevo texto del Artículo 105, impulsado por el oficialismo.

Además, la reforma modifica el Artículo 124 de la LCT, que establece que las remuneraciones deben pagarse mediante acreditación en cuentas bancarias, instituciones de ahorro oficiales o proveedores de servicios de pago autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta actualización habilita el uso de billeteras digitales, incluidas las del ecosistema criptográfico local, para el pago de sueldos.

Las exchanges locales reaccionan con optimismo a esta iniciativa. Julián Colombo, CEO de Bitso, explicó: “De cierta manera ya se viene haciendo y es uno de los principales valores que tiene cripto. Porque pagos a freelancers ya se vienen haciendo con cripto hace un montón”. Además, destacó que muchas plataformas cuentan con CVU y están registradas como Proveedores de Servicios de Pago, lo que facilita el cobro de salarios en pesos.

En la misma línea, Manuel Beaudroit, CEO de Belo, señaló que el sector freelancer está acostumbrado a recibir pagos en criptomonedas y que ampliar esta posibilidad a más trabajadores sería una innovación que les permitiría tener mayor control sobre su futuro económico.

Por su parte, Juan Pablo Fridenberg, Director de Asuntos Públicos de Lemon Cash, manifestó que el pago de remuneraciones en criptomonedas forma parte de una propuesta para integrar estos activos a la economía formal. Explicó que junto a la Cámara Argentina de Fintech impulsan una iniciativa para exceptuar los pagos en criptomonedas del límite establecido para pagos en especie, siempre que el trabajador lo elija.

Sin embargo, Fridenberg advirtió que es fundamental avanzar primero en una reforma impositiva que elimine distorsiones tributarias, mencionando específicamente el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Cheque.

El tributarista Marcos Zocaro, especializado en fintech y criptomonedas, indicó que hay incertidumbre respecto a la aplicación de ciertos impuestos al pago de salarios en criptomonedas, como el tributo al débito y crédito. No obstante, sostuvo que “en principio no (se les aplicaría ese gravamen), ya que no se trataría de 'movimiento de fondos'”.

Zocaro recordó que el Banco Central en 2014 estableció que las monedas digitales no tienen curso legal y mencionó el fallo “Piantoni Hnos” de 2017, que avala la constitucionalidad del impuesto a los créditos y débitos bancarios, incluyendo movimientos de fondos que formen parte de un sistema organizado de pagos. En caso de considerar a las criptomonedas como tal sistema, recomendó que se establezca la regulación correspondiente.

Este proyecto de reforma laboral representa un avance en la integración de las criptomonedas al mercado laboral argentino, ofreciendo nuevas alternativas de pago que podrían transformar la relación entre empleadores y empleados, especialmente en sectores tecnológicos y freelance.