Tamara Bella y el rumor de ser amante de Luciano Castro: toda su verdad

En medio del escándalo por la supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, surgió una versión que vincula al actor con Tamara Bella. La conductora enfrentó los rumores en un diálogo con el programa SQP, donde aclaró su relación con Castro, con quien coincide en Pilar.

Al ser consultada sobre cómo se conocen, Bella explicó: “Nos conocemos. También conozco a Sabri y a todos los papás del colegio. Nuestros hijos van ahí”. Ante la pregunta de si el actor intentó seducirla, la conductora fue tajante: “Jamás estaría con alguien que esté de novio. Jamás haría lo que no me gusta que me hagan”.

Respecto a su presente personal y su trato con el entorno de Castro, señaló: “Yo tengo buena onda con él. Tampoco voy a hablar mal. Tengo muy buena relación con los papás del cole. Yo estaba soltera, hace un montón que me divorcié. Vengo de una relación recontra difícil, así que jamás me metería de nuevo en algo complicado”.

Sin embargo, durante la charla, Bella tuvo un momento de duda y pidió detener la grabación: “No, lo que quise decir es que estoy soltera. No… nada. Bueno, no sé. ¡Cortame! Cortame, cortame. Vos me tirás de la lengua y…”.

La conductora también se refirió a los encuentros frecuentes que mantienen por vivir en la misma zona: “Pasa que Pilar es muy chico. Nos cruzamos todos en todos lados. Sí, empecé a entrenar el año pasado y me lo he cruzado”.

Sobre los intentos de conquista, agregó: “Si alguna vez alguien intentó algo conmigo, no tengo que dar explicaciones. Desde que me divorcié estoy soltera. Tatiana no soy…”.

Al definir la personalidad del actor, Bella comentó: “No sé cómo es él. Sí, es un tipo canchero, pero de ahí a que las mujeres que están cerca tengan que estar con él porque es canchero… yo no”. Finalmente, tras pedirle al cronista “Esta parte cortala”, concluyó de forma contundente: “Yo no estuve con Luciano Castro. Tampoco soy tercera ni nada de lo que se dice”.