Morena Rial se encuentra actualmente detenida en la Unidad 51 de Magdalena, aguardando la resolución del juez respecto a la concesión de la prisión domiciliaria. Sus abogados, Martín Leiro y Alejandro Cipolla, creen que la solicitud está lista para ser autorizada, lo que permitiría su traslado a una casa en San Justo con una tobillera electrónica, pero la confirmación oficial aún no llega, lo que incrementa la tensión.

La preocupación por el estado de la mediática se intensificó el pasado domingo 19 de octubre, día en que Morena pasó su primer Día de la Madre en la cárcel. Aunque se le permitió realizar una videollamada con Amadeo, su hijo más chico, esta actividad no logró mejorar su estado anímico. El periodista Gustavo Méndez detalló en "Mujeres Argentinas" (Canal 13) que "el domingo la vieron muy muy bajoneada".

Publicidad

El principal factor que está deprimiendo a Morena, más allá de la detención en sí, es la falta de contacto con otras personas. Desde su ingreso, hace más de 15 días, ella permanece en la zona conocida como ‘buzones’. Esta es una celda individual que no cuenta con ventanas ni le permite tener contacto con otras internas.

Además, su comunicación con el exterior es sumamente limitada. La mediática recibió pocas visitas (solo su amiga fue el domingo) y tiene permitido realizar una sola llamada por día. Esta falta de comunicación es un factor que la "pone mal".

Publicidad

Ante esta situación crítica, sus abogados han comenzado a pensar en una estrategia alternativa. Si la detención domiciliaria se sigue extendiendo y no se resuelve esta semana, el abogado Alejandro Cipolla planea presentar un documento solicitando un cambio de penal. Cipolla insiste en que la situación debe resolverse de alguna manera para evitar que el estado emocional de Morena decaiga aún más.