La Policía de Calingasta, a través de la Comisaría 16ª, recuperó un equipo de soldar autógeno que había sido denunciado como sustraído en la zona del Alto Verde y los cerros cercanos al Cementerio y el Cristo de la Misericordia. La operación se realizó tras una serie de allanamientos y rastrillajes en esos sectores, donde se secuestró el aparato.

El equipo, valuado aproximadamente en $3.000.000, es una herramienta fundamental para un técnico en refrigeración, quien había sido víctima del robo. Gracias a la investigación llevada adelante por el personal policial, el equipo será devuelto al dueño en las próximas horas, con la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad.

Este procedimiento refuerza el compromiso de la fuerza policial en la lucha contra el delito y en la protección de las herramientas de trabajo de las personas que ejercen sus oficios en la zona.

La imagen por completo de la herramienta de trabajo del damnificado. Foto gentileza.