Las gafas de sol que están marcando tendencia para este verano 2026 combinan estética audaz con funcionalidad, transformándose en el accesorio imprescindible para completar looks tanto en la playa como en la ciudad, según especialistas en moda y pasarelas.

Una de las tendencias más destacadas es la explosión de color: los clásicos marcos oscuros pierden protagonismo frente a tonos amarillos, rosas y verdes, que invaden tanto las monturas como los cristales, aportando actitud y alegría al outfit veraniego.

Los cristales teñidos de violeta, celeste o amarillo ganan terreno ahora. (Gentileza)

Marcas internacionales y diseñadores apostaron por filtros de color en lentes (incluidos violetas y celestes) que alteran la percepción del entorno y permiten jugar con la estética personal como parte fundamental del estilo. Esta paleta de colores no solo es visualmente atractiva, sino que también permite adaptar las gafas a distintas personalidades y expresiones de moda.

Además del uso del color, se observan influencias globales en las formas de los modelos más buscados esta temporada:

Oversized (sobredimensionadas): siguen siendo un clásico renovado, ideales para aportar dramatismo y glamour a cualquier conjunto.

Retro round (redondas retro): con guiños a estilos de los ’70 y ’90, reinterpretadas con degradados o marcos metálicos modernos.

Futuristas y sport: líneas angularizadas, lentes envolventes o tipo visor que mezclan moda y rendimiento.

Geometricas y minimalistas: marcos cuadrados o rectangulares con aire moderno y sofisticado.

Estas propuestas no solo buscan estilizar la figura sino proteger la vista en condiciones de alta luminosidad, combinando tendencias estéticas con funcionalidad veraniega.

En redes sociales, figuras públicas y usuarios van adoptando estas gafas de colores audaces y formas impactantes como parte de sus looks de verano, lo que ha impulsado aún más su popularidad.