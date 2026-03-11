Tensión en Telefe: por qué están peleados Santiago del Moro y Wanda Nara

La interna entre las máximas figuras de Telefe ha salido a la luz en medio de un escenario de ratings disparatados. Mientras el debut de Gran Hermano Generación Dorada no cumplió las expectativas del canal, el MasterChef Celebrity de Wanda Nara se mantiene como el programa más visto de la televisión argentina.

Según reveló el periodista Nico Peralta, "esta guerra fría viene de larga data, cuando Del Moro la llama a Wanda para conducir MasterChef", sugiriendo que el conflicto se originó cuando el presentador supo que Nara pretendía ocupar su lugar en eventos de gran relevancia.

El punto máximo de tensión se encontraría en la organización de los premios de la televisión. De acuerdo con la información brindada en el ciclo SQP, "Wanda habría querido quedarse dos veces con la conducción del Martín Fierro", e incluso trascendió que "ella tuvo alguna comunicación con miembros de APTRA para ver si estaba la posibilidad" de desplazar a Del Moro de ese rol.

Esta situación explicaría por qué, en la última premiación, el animador apenas la nombró al pasar, a pesar de que Nara ha logrado establecerse en la conducción ocupando roles que antes pertenecían a él mismo o a Paula Chaves.

A pesar de los rumores, Santiago del Moro buscó minimizar la disputa en un diálogo con Yanina Latorre, donde afirmó: "La amo a Wanda, yo fui el primero que pedí por ella para MasterChef".

No obstante, al ser consultado sobre las versiones que indican que su colega intentó quitarle la conducción de la gala de APTRA, el conductor de Gran Hermano respondió con una frase que dejó dudas sobre su tono: "No tengo idea lo del Martín Fierro, lo haría bárbaro, ¿por qué no?".