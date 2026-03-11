La Dirección de Control y Reconocimientos Médicos, dependiente del Ministerio de Salud de San Juan, informó que desde el lunes 9 de marzo se encuentra nuevamente habilitado el sistema online para la presentación de licencias médicas. La medida busca facilitar el trámite a los ciudadanos y mejorar la accesibilidad al servicio.

A partir de ahora, las solicitudes pueden gestionarse de manera digital a través de la plataforma oficial del organismo, lo que permite iniciar el trámite sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas. El sistema está disponible los 365 días del año, incluidos fines de semana y feriados.

Desde el organismo indicaron que el servicio digital se suma a las opciones ya existentes y tiene como objetivo agilizar los procesos administrativos vinculados a las licencias médicas. Los usuarios pueden realizar el trámite ingresando al portal habilitado por el Ministerio de Salud.

No obstante, las autoridades recordaron que también continúa vigente la modalidad presencial para quienes prefieran realizar el procedimiento en forma directa. En ese caso, la atención se brinda en la sede ubicada en calle Agustín Gnecco 360 Sur, entre avenida José Ignacio de la Roza y Córdoba.

El horario de atención presencial es de 7:30 a 13:30 horas. Asimismo, aclararon que el correo electrónico institucional del área está habilitado únicamente para realizar consultas y no es válido para presentar licencias médicas.