El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 9 de septiembre una jornada sin lluvias en San Juan, con temperaturas altas y cielo mayormente despejado.

La madrugada comenzará con 11°C y cielo nublado, acompañado de una brisa muy leve del Suroeste, casi imperceptible, entre 0 y 2 km/h. Durante la mañana, el panorama cambiará a “algo nublado”, con un leve descenso en la temperatura que se ubicará en 8°C. En ese tramo del día, el viento rotará hacia el Noroeste y soplará con ráfagas de 7 a 12 km/h.

Por la tarde, el sol ganará protagonismo y el cielo se mantendrá apenas nublado. La temperatura trepará rápidamente hasta alcanzar los 27°C, que será la máxima prevista para la jornada. El viento del Norte se hará sentir con mayor intensidad, registrando velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Al caer la noche, el cielo volverá a presentarse “algo nublado”, con un registro térmico de 21°C y viento del Norte que se mantendrá, aunque con ráfagas más suaves de entre 7 y 12 km/h.