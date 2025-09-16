El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este martes 16 de septiembre de 2025 una temperatura máxima de 29°C. La jornada comenzará con un cielo despejado durante la madrugada, con una temperatura de 15°C y vientos de 7 a 12 km/h provenientes del noreste.

A medida que avance el día, el cielo se tornará parcialmente nublado, condición que se mantendrá durante la mañana y la tarde. Por la mañana, la temperatura descenderá a 11°C, mientras que por la tarde alcanzará su punto máximo de 29°C. Los vientos durante ambas franjas horarias soplarán desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h.

Por la noche, la temperatura descenderá a 24°C, y el cielo continuará parcialmente nublado. El viento cambiará de dirección, soplando desde el sur con una velocidad de 0 a 2 km/h. La probabilidad de precipitación se mantendrá en 0% durante toda la jornada.