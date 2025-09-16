Provinciales > Servicio Meteorológico
Tiempo en San Juan para este martes 16 de septiembre
POR REDACCIÓN
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este martes 16 de septiembre de 2025 una temperatura máxima de 29°C. La jornada comenzará con un cielo despejado durante la madrugada, con una temperatura de 15°C y vientos de 7 a 12 km/h provenientes del noreste.
A medida que avance el día, el cielo se tornará parcialmente nublado, condición que se mantendrá durante la mañana y la tarde. Por la mañana, la temperatura descenderá a 11°C, mientras que por la tarde alcanzará su punto máximo de 29°C. Los vientos durante ambas franjas horarias soplarán desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h.
Por la noche, la temperatura descenderá a 24°C, y el cielo continuará parcialmente nublado. El viento cambiará de dirección, soplando desde el sur con una velocidad de 0 a 2 km/h. La probabilidad de precipitación se mantendrá en 0% durante toda la jornada.