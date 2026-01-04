El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escaló la tensión regional este sábado al dirigir una contundente advertencia a su par colombiano, Gustavo Petro. Tras la reciente detención de Nicolás Maduro en una operación militar que incluyó explosiones en Caracas y otras ciudades, Trump afirmó que Petro debe “cuidarse el trasero”. El mandatario estadounidense vinculó directamente al gobierno de Colombia con el narcotráfico, acusando a Petro de operar “laboratorios de cocaína” para enviar droga a mercado estadounidense.

Esta situación se produce mientras Maduro permanece bajo custodia de Estados Unidos, luego de que se difundiera una primera fotografía donde se le ve esposado y con los ojos y oídos cubiertos. Washington ya había manifestado cuestionamientos previos hacia la política antidrogas de Bogotá; Trump sostuvo anteriormente que “Colombia produce cocaína” y que en ese país existirían “plantas de fabricación de cocaína”.

Para la Casa Blanca, la intervención en territorio venezolano funciona como un “aviso” para otras naciones. El mandatario sentenció que “el dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo”. Finalmente, Trump defendió el impacto de sus acciones militares afirmando: “Esta operación extremadamente exitosa debe servir de aviso a cualquiera que amenace la soberanía estadounidense o ponga en peligro las vidas estadounidenses”.