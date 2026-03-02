Tras las detenciones, arranca el proceso judicial contra Branka Motors

La causa contra Branka Motors avanza hacia una etapa clave tras la detención de sus presuntos responsables. Con más de 320 denuncias radicadas y un perjuicio estimado en más de $400.000.000, el proceso judicial entra ahora en la instancia de formalización, mientras las víctimas reclaman la restitución del dinero invertido.

La abogada querellante Filomena Noriega explicó que fueron detenidos Alexis Marcó y Jonathan Marcó, y que Facundo Banega se entregó el domingo en una comisaría. A partir de esas detenciones, comienza a correr el plazo de 72 horas para realizar la audiencia de formalización.

Audiencia de formalización y medidas de coerción

En esa audiencia, el Ministerio Público Fiscal deberá notificar formalmente a los imputados cuáles son las denuncias en su contra, las pruebas reunidas hasta el momento, la calificación legal de los hechos y la medida de coerción que solicitará.

“Hay que esperar la audiencia de formalización que se tiene que realizar dentro de las 72 horas desde la detención”, explicó la letrada. En esa instancia también podrían participar representantes de los damnificados, quienes vienen incorporando documentación y elementos de convicción.

Entre las pruebas ya presentadas figuran contratos firmados por los clientes —en los que la empresa se comprometía a entregar las motos en un plazo de 30 días o devolver el dinero— y comprobantes de transferencias bancarias.

El reclamo: devolución del dinero actualizado

El objetivo principal de los representados, según indicó Noriega, es la restitución del dinero. “Muchos han invertido todo lo que tenían planeado para un vehículo. No quieren la moto, quieren recuperar el dinero”, sostuvo.

El monto total denunciado supera los 400 millones de pesos, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal. Se trata de una cifra que podría actualizarse con intereses en el marco de una eventual reparación integral. “Generalmente se acuerda entre un 10% y un 15% más sobre el monto”, detalló la abogada.

La letrada aclaró que ese cálculo corresponde al total de denuncias existentes —alrededor de 320— y no únicamente a los clientes que ella representa, que suman varios casos con montos individuales que van desde los 13 hasta los 18 millones de pesos.

El mecanismo denunciado

Según la investigación y los testimonios recogidos, el presunto ardid consistía en ofrecer motocicletas a precios convenientes y con plazos de entrega de hasta 30 días tras el pago total. En algunos casos se habrían entregado vehículos, pero sin la documentación correspondiente, lo que impedía su circulación legal.

También se registraron situaciones en las que se devolvió solo una parte del dinero, mientras que en otros casos no hubo ningún reintegro.

Para la querella, no se descarta que haya más personas involucradas además de los detenidos. “Entendemos que puede haber más responsables. Las investigaciones continúan”, señaló Noriega.

Qué puede pasar ahora

Tras la formalización, el proceso continuará con la etapa investigativa. Si no hay una propuesta de reparación integral aceptada por las partes, la causa avanzará hacia juicio.

En caso de una eventual condena, la pena dependerá de la calificación legal que determine la Fiscalía y de la magnitud del perjuicio acreditado. Dada la cantidad de denuncias y el monto involucrado, se trata de una causa compleja que podría extenderse en el tiempo.

Mientras tanto, desde la representación legal recomiendan a los damnificados que aún no hayan denunciado que se presenten directamente en Fiscalía o en la comisaría más cercana para radicar la denuncia correspondiente.

El proceso recién comienza, pero para cientos de afectados la expectativa está puesta en una resolución que permita recuperar el dinero perdido en lo que ya es considerada una de las mayores estafas recientes en la provincia.