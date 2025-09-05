Huarpe Deportivo > Fallo de Conmebol
Tras los incidentes, Independiente quedó eliminado de la Copa Sudamericana
POR REDACCIÓN
Tras una larga espera, este jueves se conoció que Independiente fue eliminado de la actual edición de la Copa Sudamericana a raíz de los graves incidentes ocurridos en su estadio durante el partido de vuelta contra Universidad de Chile. La Conmebol, resolvió descalificar al club argentino y por consiguiente, clasificar al conjunto chileno, que ahora deberá disputar los cuartos de final frente a Alianza Lima a puertas cerradas en un estadio neutral.
El encuentro en Avellaneda fue suspendido en el comienzo del segundo tiempo, cuando el marcador se encontraba 1-1. Este resultado, sumado al 1-0 obtenido por el equipo chileno en el partido de ida, les otorgaba la clasificación a la siguiente ronda antes de que se produjeran los incidentes. Posterior a lo sucedido, ambos clubes habían presentado sus respectivos descargos ante el Tribunal Disciplinario de la entidad sudamericana para argumentar sus posturas.
Desde la dirigencia de Independiente, responsabilizaron a la parcialidad de Universidad de Chile, ya que manifestaron que los hinchas visitantes, previo al inicio del compromiso, habían provocado destrozos en las instalaciones y arrojado objetos contra los simpatizantes del Rojo. Por este motivo, su presidente, Néstor Grindetti, había solicitado que el elenco argentino fuera el que avanzara de instancia, o bien que el duelo continuara en una cancha neutral.
A pesar de la postura del conjunto de Avellaneda, el fallo de la Confederación fue tajante. La sanción confirmó la eliminación del torneo para Independiente y validó el pase del elenco chileno, sellando así el resultado de una de las series más polémicas de la Copa Sudamericana.