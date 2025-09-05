Tras una larga espera, este jueves se conoció que Independiente fue eliminado de la actual edición de la Copa Sudamericana a raíz de los graves incidentes ocurridos en su estadio durante el partido de vuelta contra Universidad de Chile. La Conmebol, resolvió descalificar al club argentino y por consiguiente, clasificar al conjunto chileno, que ahora deberá disputar los cuartos de final frente a Alianza Lima a puertas cerradas en un estadio neutral.

El encuentro en Avellaneda fue suspendido en el comienzo del segundo tiempo, cuando el marcador se encontraba 1-1. Este resultado, sumado al 1-0 obtenido por el equipo chileno en el partido de ida, les otorgaba la clasificación a la siguiente ronda antes de que se produjeran los incidentes. Posterior a lo sucedido, ambos clubes habían presentado sus respectivos descargos ante el Tribunal Disciplinario de la entidad sudamericana para argumentar sus posturas.

Desde la dirigencia de Independiente, responsabilizaron a la parcialidad de Universidad de Chile, ya que manifestaron que los hinchas visitantes, previo al inicio del compromiso, habían provocado destrozos en las instalaciones y arrojado objetos contra los simpatizantes del Rojo. Por este motivo, su presidente, Néstor Grindetti, había solicitado que el elenco argentino fuera el que avanzara de instancia, o bien que el duelo continuara en una cancha neutral.

A pesar de la postura del conjunto de Avellaneda, el fallo de la Confederación fue tajante. La sanción confirmó la eliminación del torneo para Independiente y validó el pase del elenco chileno, sellando así el resultado de una de las series más polémicas de la Copa Sudamericana.