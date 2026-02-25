El gobierno de San Juan concretó una medida que representa un significativo alivio para las arcas provinciales: la finalización del contrato con la empresa Moovit, que hasta ahora gestionaba la aplicación oficial de la Red Tulum. En diálogo con DIARIO HUARPE, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, detalló el impacto económico de la decisión y el nuevo esquema de aplicaciones gratuitas que estarán disponibles para los usuarios del transporte público.

Un ahorro millonario para la provincia

Consultado sobre el monto que la provincia dejará de erogar, Molina fue contundente: "El ahorro que va a obtener la provincia está en el orden de los $300.000.000 anuales, que es lo que se pagaba a Moovit por tener la aplicación de la Red Tulum a su nombre". El funcionario explicó que se trataba de un pago mensual que ya no se realizará a partir de marzo, cuando finalice la vigencia del contrato.

"Eso se pagaba mensual. Ya no se va a pagar", afirmó el secretario, al tiempo que anticipó que el Estado evaluará en el futuro si resulta conveniente licitar nuevamente el servicio. "Habrá que ver en el proceso licitatorio quién se ofrece, quién sale, quién está, y también vamos a ir evaluando el funcionamiento de todas las otras aplicaciones que están libres", agregó.

Liberación de datos y nuevas opciones gratuitas

En paralelo a la finalización del contrato, el Ministerio de Gobierno dispuso la liberación de todos los datos del sistema de transporte, lo que permitió la incorporación de múltiples aplicaciones gratuitas. Molina destacó que esta decisión busca ampliar las opciones para los usuarios sin generar costos adicionales ni para el Estado ni para los ciudadanos.

"En esta gestión nosotros pusimos todos los datos libres a disposición a los fines de que hubieran más aplicaciones que no tuvieran ningún tipo de costo para el Estado y que no tengan ningún tipo de costo para el ciudadano", explicó. Y agregó: "Si hay algún sanjuanino que quiere desarrollar otro planificador de viaje, vamos a poner a disposición los datos de cómo funciona el sistema".

El funcionario remarcó que la provincia pasó de tener una única opción a contar con al menos seis aplicaciones disponibles. "Lo que estamos poniendo sobre la mesa son opciones. De tener una sola opción, ya pasamos a seis y estamos trabajando. Ya tenemos varias opciones gratis", señaló.

El proceso licitatorio en marcha

Ante la consulta sobre la decisión de llamar a licitación para una nueva aplicación oficial, Molina explicó que se trata de un procedimiento administrativo necesario, aunque el resultado dependerá de las ofertas que presenten las empresas y de la evaluación que realice el gobierno.

"La licitación, el proceso de licitación está en marcha como correspondía. El proceso de licitación está en marcha para que sea más económica la nueva aplicación. Vamos a ver cuál es el ofrecimiento que hace cada una de las empresas", indicó.

El secretario recordó que la aplicación de Moovit tenía entre 5 y 6 años de vigencia, tiempo durante el cual no se había trabajado con otras empresas. "Por eso, en esta gestión nosotros pusimos todos los datos libres a disposición", insistió.

Libertad de elección para los usuarios

Molina enfatizó que la liberación de datos permitirá que sean los propios usuarios quienes elijan la aplicación que mejor se adapte a sus necesidades. "Alguno de los usuarios dirán: 'Este entorno gráfico me gusta más, esta me da mejor información, con esta me adapto mejor'", graficó.

Entre las aplicaciones gratuitas disponibles a partir de ahora se encuentran RedTulum Wara, Treep, Moovit internacional, Bus 2 y OpenStreet Maps, además de la información en tiempo real incorporada a Google Maps. Todas pueden descargarse desde AppStore y PlayStore sin costo alguno.

El gobierno provincial aseguró que el objetivo de la medida es garantizar que el transporte público continúe siendo eficiente y accesible para todos, adaptándose a nuevas herramientas digitales que faciliten la movilidad dentro de la provincia, mientras se optimizan los recursos públicos.