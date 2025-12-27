Publicidad
Publicidad

Policiales > En la mañana

Santa Lucía: un auto perdió el control e impactó contra un poste

Un auto que circulaba a alta velocidad perdió el control y terminó impactando un espacio verde en Santa Lucía, derribando un poste de luz.

POR REDACCIÓN

Hace 8 horas
Tras perder el control, el auto terminó sobre un espacio verde del departamento e impactó contra un poste de luz.

Este sábado 27 de diciembre por la mañana, un siniestro vial sorprendió a vecinos de Santa Lucía. Un Renault Clio, aparentemente a exceso de velocidad, perdió el control y se incrustó en un paseo saludable ubicado entre Avenida Libertador y calle Pueyrredón, derribando un poste de luz.

Testigos indicaron que el impacto fue fuerte y causó alarma. “Se escuchó un golpe tremendo y todos mirábamos qué había pasado”, comentó un vecino que transitaba por la zona.

Publicidad

El paseo es un sector muy concurrido, donde suelen caminar niños y adultos que realizan actividad física. Por el momento, se desconoce la identidad del conductor y si sufrió heridas tras el accidente.

Autoridades policiales notificaron exceso de velocidad e imprudencia, y personal municipal trabaja en la zona para evaluar los daños y restaurar la seguridad del paseo público.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS