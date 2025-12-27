Este sábado 27 de diciembre por la mañana, un siniestro vial sorprendió a vecinos de Santa Lucía. Un Renault Clio, aparentemente a exceso de velocidad, perdió el control y se incrustó en un paseo saludable ubicado entre Avenida Libertador y calle Pueyrredón, derribando un poste de luz.

Testigos indicaron que el impacto fue fuerte y causó alarma. “Se escuchó un golpe tremendo y todos mirábamos qué había pasado”, comentó un vecino que transitaba por la zona.

El paseo es un sector muy concurrido, donde suelen caminar niños y adultos que realizan actividad física. Por el momento, se desconoce la identidad del conductor y si sufrió heridas tras el accidente.

Autoridades policiales notificaron exceso de velocidad e imprudencia, y personal municipal trabaja en la zona para evaluar los daños y restaurar la seguridad del paseo público.