El dólar blue (el tipo de cambio del mercado informal para la compra y venta de billetes estadounidenses) cotiza este sábado 27 de diciembre de 2025 aproximadamente en $1.530 para la venta, continuando su tendencia al alza en la última semana del año.

Por su parte, el dólar oficial (el tipo de cambio fijado por el Banco Nación y utilizado en operaciones bancarias y comerciales regulares) se mantiene cerca de $1.475 para la venta, un valor que ha mostrado estabilidad relativa en las últimas jornadas.

La brecha cambiaria, es decir la diferencia entre el valor del dólar informal y el dólar oficial, ronda el 6 %, reflejando la persistente disparidad entre ambos mercados que caracteriza el contexto económico argentino en 2025.

Estos valores son referenciales y pueden variar ligeramente según la zona geográfica y el operador de cambio informal (cuevas), mientras que el dólar oficial puede ajustarse en las pizarras bancarias al inicio de la próxima jornada hábil.