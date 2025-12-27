Publicidad
Publicidad

Economía > Divisa extranjera

Dólar blue $1530 y oficial $1475 este sábado 27 de diciembre

Este sábado 27 de diciembre de 2025, el dólar blue se vende cerca de $1.530, mientras que el dólar oficial se mantiene en torno a $1.475, marcando una brecha de alrededor del 6 % entre el mercado informal y el tipo de cambio oficial en Argentina.

POR REDACCIÓN

Hace 9 horas
El dólar blue se vende este sábado 27 de diciembre de 2025 a $1.530. (Archivo)

El dólar blue (el tipo de cambio del mercado informal para la compra y venta de billetes estadounidenses) cotiza este sábado 27 de diciembre de 2025 aproximadamente en $1.530 para la venta, continuando su tendencia al alza en la última semana del año. 

Por su parte, el dólar oficial (el tipo de cambio fijado por el Banco Nación y utilizado en operaciones bancarias y comerciales regulares) se mantiene cerca de $1.475 para la venta, un valor que ha mostrado estabilidad relativa en las últimas jornadas. 

Publicidad

La brecha cambiaria, es decir la diferencia entre el valor del dólar informal y el dólar oficial, ronda el 6 %, reflejando la persistente disparidad entre ambos mercados que caracteriza el contexto económico argentino en 2025.

Estos valores son referenciales y pueden variar ligeramente según la zona geográfica y el operador de cambio informal (cuevas), mientras que el dólar oficial puede ajustarse en las pizarras bancarias al inicio de la próxima jornada hábil. 

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS