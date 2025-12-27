Una vez más, turistas argentinos fueron víctimas de un robo en La Serena. A solo cuatro días de su llegada, una familia perdió su camioneta Toyota gris en plena Avenida del Mar, mientras se encontraban comprando cerca de la playa.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 horas del viernes 26 de diciembre. Uno de los familiares relató que dejaron el vehículo estacionado por unos minutos y, al volver cerca de las 16:00, la camioneta ya no estaba. “La estacionaron y se bajaron ahí a la playa, y bueno… cuando subieron, no estaba. No se demoraron nada”, señaló a Mi Radio .

Según indicaron, Carabineros informó que en el frente del edificio hay cámaras de seguridad y que se debía realizar el procedimiento judicial correspondiente con la intervención del fiscal. “Mañana nos íbamos a comer un asadito a Morrillos, así que voy a pasar a buscar la camioneta”, agregó el familiar afectado.

Este es el tercer robo similar que afecta a turistas argentinos en La Serena en las últimas semanas, generando preocupación por la seguridad en la capital regional, especialmente en zonas turísticas muy concurridas durante la temporada estival. Vale recordar que el primer hecho delictivo a un sanjuanino ocurrió el 1 de diciembre, cuando Miguel Ángel Rodríguez sufrió el robo de su camioneta Toyota en el estacionamiento del Mall Plaza. Según relató, las cámaras del shopping registraron a una persona cerca de su vehículo, pero hasta el momento no hay avances en la investigación.

El segundo hecho se registró el 22 de diciembre, cuando otra familia sanjuanina vivió una verdadera pesadilla: delincuentes ingresaron al Condominio Mirador del Faro en plena madrugada, sustrajeron una camioneta y más de 5 millones de pesos en efectivo, pese a contar con acceso controlado, seguridad y cámaras de vigilancia. Los ladrones lograron actuar varios minutos sin ser interceptados.

Estos tres casos consecutivos evidencian un panorama preocupante para los turistas argentinos en La Serena y refuerzan la necesidad de extremar precauciones durante las vacaciones en la zona.