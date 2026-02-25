Mundo > Tensión global
Trump acusa a Irán de desarrollar misiles contra EE.UU.
POR REDACCIÓN
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán está construyendo misiles que podrían alcanzar territorio estadounidense y reiteró que no permitirá que el régimen avance en la producción de armas nucleares.
Durante un discurso pronunciado este martes, el mandatario sostuvo que Teherán ya desarrolló misiles capaces de amenazar a Europa y a bases militares norteamericanas en el extranjero.
“Son gente terrible. Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero y están trabajando para construir misiles que pronto podrían alcanzar Estados Unidos”, expresó Trump.
Advertencia en plena negociación
Las declaraciones se dan en el marco de negociaciones entre Washington y Teherán. Según el presidente estadounidense, Irán busca alcanzar un acuerdo, pero todavía no ha ofrecido garantías explícitas sobre el abandono definitivo de su programa nuclear.
“En estos momentos están persiguiendo nuevamente estas siniestras ambiciones. Estamos en negociaciones y ellos quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos escuchado esas palabras ‘secretas’: ‘Nunca tendremos un arma nuclear’”, manifestó.
La tensión por el programa nuclear iraní vuelve así al centro de la escena internacional, en un escenario marcado por advertencias cruzadas y un delicado equilibrio diplomático.