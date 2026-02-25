El Gobierno nacional destacó que Aerolíneas Argentinas cerró el 2025 con un superávit operativo de 112,7 millones de dólares y, por primera vez desde su reestatización en 2008, no necesitó aportes del Tesoro Nacional.

Desde la Casa Rosada remarcaron que se trata del segundo año consecutivo con resultado positivo, tras más de una década y media de déficits acumulados y asistencia estatal.

“Sin recibir un solo peso del Estado”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró públicamente el resultado y aseguró que la compañía aérea no recibió “un solo peso del Estado” durante el último ejercicio.

Además, sostuvo que la empresa logró reducir su deuda bancaria y financiera en un 41%, lo que, según indicó, consolida un cambio de rumbo en la administración de la aerolínea de bandera.

Cambio de etapa

En el Ejecutivo interpretan el superávit como una señal de ordenamiento y eficiencia, en línea con la política de reducción del gasto público impulsada por la actual gestión.

El balance positivo de 2025 casi duplica el resultado del año anterior y marca un hito para la compañía, que durante años fue sostenida con subsidios estatales. Ahora, el Gobierno busca instalar el dato como ejemplo del nuevo esquema de administración de las empresas públicas.