El Consejo Provincial del Partido Justicialista de San Juan resolvió por unanimidad solicitar a los legisladores nacionales del espacio que voten a favor de la aclaratoria a la Ley de Glaciares que será tratada en el Senado. La definición ratificó la histórica postura del peronismo sanjuanino en favor del desarrollo minero y fijó una posición institucional de cara a una sesión considerada clave para la provincia.

La reunión se realizó en la sede partidaria de calle 25 de Mayo y Alem y contó con la participación de una treintena de consejeros. El eje del encuentro fue analizar el alcance del proyecto impulsado a nivel nacional y su impacto sobre la actividad productiva local, en un contexto de debate político y técnico sobre la normativa vigente.

Tras varias horas de deliberación, el órgano partidario acordó establecer un posicionamiento unificado y trasladar esa definición a los representantes del justicialismo en el Congreso. La resolución buscó ordenar la postura interna y evitar interpretaciones dispares en la votación prevista en la Cámara alta.

El pronunciamiento se inscribe en la línea histórica que el peronismo provincial ha sostenido durante las últimas dos décadas en relación con la minería como motor de desarrollo económico. En ese marco, la dirigencia consideró que la aclaratoria permitiría otorgar mayor previsibilidad normativa y fortalecer la seguridad jurídica para la actividad.

Dentro del análisis partidario también se planteó la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con el aprovechamiento de los recursos naturales, bajo criterios técnicos y definiciones precisas sobre los alcances de la legislación actual.

Con esta resolución unánime, el Consejo Provincial del PJ buscó cerrar filas en torno a una postura común y reforzar el respaldo político a la iniciativa. La definición partidaria quedó planteada como una señal institucional dirigida a los legisladores nacionales del espacio en la antesala de la votación en el Senado.