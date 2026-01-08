El presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado su enfoque sobre Groenlandia, manifestando que ese vasto territorio ártico (actualmente parte del Reino de Dinamarca con estatuto de autonomía) es vital para la seguridad nacional y global y reafirmando que Estados Unidos debe buscar maneras de “conseguirlo de una forma u otra”.

Trump sostiene que la isla es estratégicamente clave debido a su ubicación geopolítica en el Ártico y la presencia de potencias como Rusia y China en sus cercanías, y ha llegado a decir que EE.UU. la necesita para proteger la seguridad mundial. Estas declaraciones se suman a propuestas que han circulado en Washington sobre explorar desde una eventual compra hasta alianzas o formas de asociación, aunque él mismo ha sugerido que la autodeterminación de los groenlandeses debe respetarse en el proceso.

El interés de Trump no es nuevo: ya había manifestado, incluso en discursos públicos, que Groenlandia podría llegar a formar parte de Estados Unidos “por seguridad nacional” y que su país debe “lograrlo de un modo u otro”, lo que generó un fuerte revuelo internacional.

Estas posiciones han provocado tachos de rechazo oficiales en Dinamarca y en Groenlandia. El primer ministro groenlandés ha manifestado que “no más fantasías de anexión” y ha pedido que cualquier diálogo se dé con pleno respeto al derecho internacional y a la autodeterminación de la población local, que mayoritariamente muestra escepticismo ante la idea de convertirse en un estado estadounidense.

Por su parte, los líderes europeos, incluida la primera ministra de Dinamarca, han señalado que la anexión de un territorio de un aliado de la OTAN sería inaceptable y podría poner en riesgo mecanismos de seguridad colectiva.

Además de la vía diplomática, la Casa Blanca ha explorado opciones variadas para acercarse a una posible adquisición o asociación estratégica con Groenlandia; incluso fuentes estadounidenses señalaron en recientes días que no se descarta el empleo de distintos instrumentos (incluidas advertencias sobre uso de fuerza) como parte de la agenda de Trump para asegurar lo que considera un enclave clave en el continente norteamericano.

La discusión no solo ha generado tensiones entre Washington y Copenhague, sino que también ha puesto a Groenlandia en el centro de un debate global sobre soberanía, recursos naturales y equilibrio geopolítico en el Ártico, que va más allá de la mera retórica política y que tendrá implicancias en las relaciones transatlánticas.