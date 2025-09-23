País > Video impactante
Un accidente múltiple en avenida General Paz involucró a diez autos y un colectivo
POR REDACCIÓN
El siniestro ocurrió en la mano hacia el Río de la Plata, frente a la avenida del Libertador, cuando un micro perdió el control y colisionó con varios vehículos. La Policía de la Ciudad y el SAME desplegaron un operativo con seis ambulancias, cuatro motos médicas, una unidad de Triage y dos móviles rápidos para asistir a los ocupantes.
Un hombre fue derivado al Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano con diagnóstico de politraumatismos. Pese al impacto, no se registraron heridos de gravedad, según fuentes del SAME. Bomberos intervinieron para desconectar baterías y prevenir riesgos adicionales.
La congestión vehicular se extendió desde avenida San Martín, y desde las redes de AuSol recomendaron circular con precaución. La colisión generó demoras significativas en hora pico hacia la zona norte y Vicente López.
Se trata del segundo choque múltiple de relevancia en General Paz en menos de un mes. A comienzos de mayo, otro accidente involucró varios autos frente al shopping DOT, donde se sospechó la participación de vehículos en picadas, y varias personas fueron trasladadas por politraumatismos y latigazos cervicales.
Las autoridades continúan investigando las causas de la colisión y revisan posibles maniobras de riesgo previas, mientras el tránsito en la arteria principal fue restablecido progresivamente tras la atención de los involucrados.
