Una situación tremenda se vivió frente al Centro Cívico este jueves. Un auto se prendió fuego cerca de las 14 horas y una mujer de 30 años se quedó sin su única movilidad, afirmaron fuentes policiales.

El hecho sucedió en calle España pasando Avenida Libertador. La conductora transitaba en su auto Fiat Uno cuando de repente si iniciaron unas llamas en el sector del motor, más precisamente en la fusilera, indicó un testigo.

El fuego se extendió y llegó a la parte interior del auto. La mujer tuvo que bajar de emergencia del vehículo y solicitó ayuda. Testigos del hecho la asistieron y, paralelamente, algunos sacaron sus matafuegos para sofocar el incendio.

Bomberos arribó minutos después al lugar para controlar la situación. Al parecer todo fue originado por un problema eléctrico, según pudieron determinar en principio las autoridades presentes.

Personal policial trabajó en el hecho. La mujer de 30 años fue entrevistada por este medio, pero no quiso hablar, consternada por la situación. Solo llegó a decir, llorando, que no tiene trabajo y a veces no llega con la compra de comida y, encima, ahora la sucede esto, quedando sin medio de transporte.

