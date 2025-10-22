Un hombre de 40 años fue detenido en la ciudad de Melbourne, Australia, acusado de robar 43 muñecos de colección Labubu, pertenecientes a la reconocida marca china Pop Mart, en una serie de hechos delictivos cometidos desde julio pasado. Los juguetes estaban valuados en aproximadamente 9.000 dólares australianos, equivalentes a unos 6.000 dólares estadounidenses, según precisaron las autoridades locales.

El operativo se concretó este martes por la mañana, alrededor de las 6.00, cuando agentes policiales realizaron un allanamiento en el domicilio del sospechoso, donde hallaron los muñecos sustraídos. Durante el procedimiento, la Policía secuestró la totalidad de los artículos robados y procedió al arresto del implicado.

Los investigadores sostienen que el robo de los juguetes se habría producido en cuatro hechos distintos, todos ocurridos en un centro comercial del área céntrica de Melbourne, según consignó el medio SWI. “El material incautado coincide con los reportes de hurto denunciados en las últimas semanas. La investigación continuará para determinar si hubo otros implicados”, informaron fuentes policiales.

El acusado enfrenta cargos por robo con allanamiento y hurto, y si bien fue detenido durante el operativo, posteriormente recuperó la libertad tras abonar la fianza impuesta por la Justicia australiana.

El hombre deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne el 5 de mayo de 2026, fecha en la que continuará el proceso judicial en su contra.

Los muñecos Labubu, fabricados por la empresa Pop Mart, son objeto de colección en varios países y alcanzan altos valores en el mercado debido a su edición limitada y creciente popularidad entre los jóvenes y coleccionistas.