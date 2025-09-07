El hockey sobre patines sanjuanino se encuentra consternado tras el grave accidente que sufrió un Jóven deportista. Benjamín Videla, un jugador del club UVT de 17 años, resultó con lesiones de gravedad luego de un siniestro vial. Este hecho ha provocado una profunda conmoción en todo el ambiente deportivo, que ahora se encuentra unido en una muestra de solidaridad.

El incidente ocurrió durante la madrugada del sábado en Avenida Libertador la zona de Marquesado, Rivadavia. El adolescente viajaba como acompañante en un vehículo que impactó de forma violenta. Como consecuencia, el deportista debió ser operado de la cadera, por lo que su condición de salud es delicada y requiere de mucha atención médica.

Tras difundirse la noticia del accidente, el mundo del deporte se volcó a las redes sociales para manifestar su apoyo. Cientos de mensajes y pedidos de oración por la pronta recuperación del joven jugador inundaron las plataformas digitales, lo que demuestra la unidad de la comunidad del hockey ante este difícil momento.

Ante la situación, los familiares y allegados del joven han iniciado una campaña de donación de sangre. Por la cual, se necesita la colaboración de 20 personas mayores de 18 años con el grupo sanguíneo O+. Esta iniciativa busca asegurar que el deportista cuente con todos los recursos necesarios para su tratamiento y su camino hacia la recuperación.