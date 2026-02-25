Un impactante incendio arrasó este martes la monumental imagen de la Nuestra Señora de Fátima que se erigía en el barrio Pajuçara, en la zona norte de Natal. La obra, considerada una de las apuestas urbanísticas más ambiciosas del municipio, estaba próxima a finalizarse.

El fuego generó conmoción entre vecinos y autoridades locales. Según informó el equipo médico del Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), un trabajador resultó con quemaduras leves en las manos y fue asistido en el lugar.

La doctora Giuliana Medeiros explicó que al arribar la ambulancia, los bomberos ya trabajaban en la zona y solo se registró una víctima. En un primer momento se habló de dos heridos, pero esa versión fue descartada tras la evaluación inicial.

Qué originó el incendio

De acuerdo con el inspector de la Secretaría de Infraestructura de Natal (Seinfra), el siniestro se habría originado por un cortocircuito en una máquina de soldar. Una chispa habría encendido el material inflamable que componía la estructura.

La estatua estaba construida con bloques de poliestireno recortados con tecnología robótica, ensamblados para dar forma al torso y al rostro de la imagen. La presencia de resina y materiales sintéticos facilitó la rápida propagación de las llamas.

El Departamento de Bomberos desplegó unos 20 efectivos para contener el fuego y asegurar el perímetro.

Reconstrucción y nueva planificación

Desde la alcaldía informaron que el artista responsable del proyecto, Ranilson Viana, asumirá la reconstrucción total de la obra sin que ello represente un perjuicio económico para el municipio.

La inversión prevista ascendía a 15 millones de reales e incluía mejoras en infraestructura y accesibilidad. Tras la destrucción casi total solo se salvaron la cabeza y la corona que aún no habían sido colocadas, las autoridades elaborarán un nuevo cronograma y revisarán las medidas de seguridad para evitar un hecho similar.