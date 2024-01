Las vacaciones soñadas de una familia sanjuanina se transformaron en pesadilla cuando sufrieron el robo de la camioneta en la que se transportaban. La familia Morales se encontraba en Punta Mogotes disfrutando de unos días de descanso y viajaron hasta Mar del Plata para comprar alfajores.

Fue cerca de las 21.30 del lunes cuando dejaron el vehículo estacionado en calle Carlos Alvear y Rodríguez Peña, se bajaron y al volver, una hora después, se encontraron con un panorama desolador.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

DIARIO HUARPE dialogó con Guadalupe Morales, hija del propietario del vehículo, quien contó: “Cuando vimos que no estaba, realizamos la denuncia correspondiente y nos dijeron que teníamos que esperar. Enfrente de la casa donde estaba estacionada la camioneta había una cámara, pero para poder ver ese video hay que presentar una nota”.

“La camioneta tenía las cuatro cubiertas nuevas, creemos que por eso se la llevaron y tenemos la esperanza de poder encontrarla, aunque sea sin las cubiertas” comentó Guadalupe.

El drama de la familia no termina ahí. Ellos cuentan con hospedaje hasta el 1 de febrero, fecha en la que emprenderían su vuelta a la provincia, pero no tienen en qué ni cómo traer sus pertenencias. Sobre esto comentó: “Si no tenemos novedades hasta ese día vamos a ver si se queda mi papá acá, que es el titular de la camioneta, o volver todos porque la policía nos ha dicho que es lo mismo estar acá o allá. Si nos quedamos tenemos que ver si seguimos alquilando o qué hacemos”

La camioneta es una Ford Ranger modelo 2005 con patente EYF 169, la misma tiene los vidrios polarizados y es de color gris.