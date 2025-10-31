Una jubilada fue atada, golpeada y asesinada en un robo en su casa de San Isidro

María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años, fue hallada sin vida en su vivienda de la localidad de Acassuso, partido de San Isidro, tras ser víctima de un violento asalto. El cuerpo de la jubilada presentaba signos de haber sido atado y golpeado, según confirmaron fuentes judiciales. La investigación se encuentra a cargo del fiscal Patricio Ferrari, quien caratuló la causa como homicidio criminis causa en ocasión de robo.

El descubrimiento del hecho ocurrió el pasado miércoles, cuando una sobrina de la víctima llegó al domicilio ubicado en la calle General Justo José de Urquiza al 1100 y encontró el cuerpo sin vida. Las primeras pericias establecieron que los delincuentes ingresaron a la propiedad forzando las rejas y una persiana en la parte trasera de la vivienda.

En el operativo desarrollado durante la madrugada de este jueves, efectivos policiales detuvieron a cinco sospechosos vinculados al crimen, identificados como Miguel Ángel Vieira (47), Julio Ramiro Emiliano (20), Matías Maturro, Thiago Conzo y Agustín Gómez, de entre 20 y 26 años. Los detenidos forman parte de un grupo delictivo conocido como "La Banda del Millón", según confirmaron fuentes oficiales.

Durante los allanamientos se incautaron teléfonos celulares, herramientas para forzar puertas, pasamontañas y un vehículo Fiat Palio que habría sido utilizado en el hecho. Las investigaciones establecieron que al menos dos de los detenidos participaron directamente en el homicidio de la mujer, ocurrido durante la noche del sábado 25 de octubre.

La banda delictiva mantendría conexiones con internos del Penal 57 de Campana, quienes desde la cárcel señalaban los domicilios a atacar. El grupo se encuentra bajo investigación por múltiples robos en la zona norte del conurbano bonaerense, sumando ahora este homicidio a su historial delictivo.