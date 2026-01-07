El Río Las Tumanas, uno de los principales atractivos turísticos de Valle Fértil y un espacio natural de alto valor paisajístico, volvió a ser escenario de un intenso trabajo ambiental impulsado por el municipio. A través de la Dirección de Medio Ambiente, se llevaron adelante dos operativos de limpieza consecutivos con el objetivo de preservar este sitio clave para el turismo y el disfrute de la comunidad.

La intervención respondió a la acumulación de residuos y a distintos actos de vandalismo registrados durante las celebraciones de Año Nuevo, situaciones que afectan directamente la imagen del destino y ponen en riesgo el equilibrio ambiental del área.

Antes de Año Nuevo

De manera anticipada y con un enfoque preventivo, la Municipalidad de Valle Fértil desplegó un primer operativo de limpieza en el Río Las Tumanas antes del inicio de los festejos de Año Nuevo. La acción buscó garantizar condiciones adecuadas para los visitantes y vecinos que eligen este espacio natural como lugar de recreación, descanso y contacto con la naturaleza.

Las tareas incluyeron la recolección de residuos sólidos y la limpieza general del sector más concurrido, con el objetivo de reducir el impacto ambiental generado por la alta afluencia de personas durante las celebraciones.

Después de los festejos

Finalizados los festejos, personal municipal constató nuevamente la presencia de residuos dispersos y daños provocados de manera intencional en distintos sectores del río. Pintadas sobre piedras y acumulación de basura evidenciaron conductas irresponsables que atentan contra uno de los paisajes más representativos del departamento.

Ante esta situación, y en defensa del patrimonio natural y turístico de Valle Fértil, se decidió avanzar con un segundo operativo de mayor magnitud.

Trabajo conjunto con la Provincia

El segundo operativo se concretó en la jornada de hoy y fue coordinado junto a personal de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de San Juan. Las tareas incluyeron una inspección integral del área, recolección exhaustiva de residuos y el despintado de piedras vandalizadas, una acción clave para recuperar la imagen natural del lugar.

Desde el municipio destacaron la importancia del trabajo articulado con el Gobierno provincial para fortalecer las políticas de cuidado ambiental y garantizar la preservación de los espacios naturales más visitados y remarcaron que la protección de los recursos naturales es una condición indispensable para el desarrollo turístico sostenible del departamento. En ese sentido, se advirtió que este tipo de conductas no serán toleradas y que se continuará trabajando tanto en acciones preventivas como en la aplicación de sanciones correspondientes.

Asimismo, se recordó a la comunidad y a los visitantes que se encuentran habilitados canales para realizar denuncias anónimas ante hechos de contaminación o vandalismo ambiental, a través de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable:

0800-333-3969

0264-4305057

WhatsApp: 264-4305017

El cuidado del Río Las Tumanas es una responsabilidad colectiva y una apuesta estratégica para sostener uno de los principales motores turísticos de Valle Fértil.