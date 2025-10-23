"Vamos a recorrer hasta el último rinconcito de San Juan": Andino en campaña territorial

El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, Cristian Andino, mantiene una agenda de campaña que abarca diversos puntos de la provincia, con el objetivo de consolidar su presencia territorial. En los últimos días, el candidato realizó dos actos masivos en los departamentos de Albardón y Angaco, reuniendo a miles de simpatizantes.

En primer término, Andino se dirigió a la zona de Las Lomitas, en Albardón, donde compartió una jornada con aproximadamente 1.500 personas. Posteriormente, se trasladó al camping municipal de Angaco, donde se congregaron alrededor de 2.700 personas en un encuentro que incluyó manifestaciones artísticas y discursos centrados en el desarrollo provincial.

Durante su alocución, el candidato enfatizó su estilo de campaña basado en la presencia territorial. "Vamos a recorrer hasta el último segundo cada rinconcito de San Juan, porque creo en una política de presencia, escucha y compromiso con cada sanjuanino y sanjuanina", declaró Andino ante los presentes.

Con estas actividades, el postulante reafirmó los ejes centrales de su propuesta electoral, que incluyen la representación de la provincia en el Congreso Nacional, con especial atención a los jubilados, el sistema educativo, la generación de empleo, el impulso productivo y la promoción de un desarrollo federal equilibrado. La campaña continuará su itinerario por otros departamentos en los días previos a los comicios.