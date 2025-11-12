Un delincuente fue captado por cámaras de seguridad de Desamparados en dos robos cometidos con pocos minutos de diferencia este viernes por la tarde.

El primer hecho ocurrió en una farmacia ubicada en calle Santa María de Oro y Libertador San Martín, donde el sujeto ingresó como un cliente más, tomó un pote de crema y lo escondió entre sus prendas de vestir. simuló que iba a pagarlo, pero iba a retirarse sin pagar, fue interceptado por el guardia de seguridad, pero logró huir corriendo del lugar.

El sujeto tratando de explicar al guardia que no estaba robando, pero luego huyó del lugar.

Minutos después, las cámaras de un taller de estética vehicular ubicado sobre calle Cornelio Saavedra antes de San Miguel registraron al mismo individuo robando una pulidora manual. Aprovechó un descuido del propietario, que había ingresado unos segundos al fondo del local, y escapó nuevamente.

Este taller de estética vehicular en 2019 sufrió el robo de casi la totalidad de sus maquinarias la noche antes de inaugurar el taller.

El dueño del taller, en diálogo con DIARIO HUARPE, señaló que el ladrón sería un hombre de apellido Osuna, conocido en el barrio y recientemente liberado del Servicio Penitenciario Provincial y recordó la nota que hizo DIARIO HUARPE en 2019 cuando le robaron todas sus máquinas para comenzar con el emprendimiento, la noche anterior a la inauguración, cuya inversión la hizo con todo lo que había cobrado de su indemnización.

Los videos del doble robo fueron difundidos por vecinos en redes sociales y grupos de WhatsApp, quienes alertaron sobre la presencia del delincuente en la zona.