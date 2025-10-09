Una violenta pelea entre vecinos terminó con disparos y el secuestro de dos armas de fuego en el barrio Villa Hipódromo, en Rawson. El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves y generó una gran conmoción entre los residentes de la zona.

De acuerdo con fuentes policiales, personal del Comando Radioeléctrico Sur fue comisionado al lugar tras recibir una alerta sobre una gresca vecinal con detonaciones de arma de fuego. Al llegar, los efectivos encontraron a varias personas alteradas y gritando en la vía pública.

En la zona del ataque, hallaron vainas servidas sobre la vereda. Foto gentileza.

Los vecinos relataron que el conflicto involucró a dos hombres conocidos en el barrio por sus apodos: “El Achurero” y “Springfield”, quienes habrían mantenido una pelea que escaló rápidamente hasta el uso de armas. En el lugar, los agentes hallaron vainas servidas sobre la vereda.

La propietaria de la vivienda, una mujer de 42 años, junto a su hijo de 16, contó que desde hace tiempo mantenían problemas con su vecino, quien esa noche habría ido a molestarlos, provocando una persecución y disparos.

Buscan saber si las armas estaban registradas. Foto gentileza.

La mujer decidió entregar voluntariamente a la policía dos armas de fuego que tenía en su poder: un revólver calibre 22 y una pistola Browning calibre 9 mm, las cuales fueron secuestradas por los uniformados.

Intervino en el caso la UFI de turno, que lleva adelante la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho y si las armas estaban registradas legalmente.