El maridaje, que consiste en combinar una bebida con una comida para realzar sus sabores, es especialmente popular cuando se trata de vino. Sin embargo, no todos los postres dulces requieren el mismo tipo de vino, ya que la textura y los ingredientes del postre influyen en la elección perfecta.

Para postres densos o cremosos, los vinos dulces suelen ser la mejor opción, ya que complementan la riqueza del plato sin opacarlo. En cambio, para postres más ligeros o frutales, existen otras variedades que resaltan sus notas particulares.

Vino tinto: El chocolate es uno de los postres más universales y se combina de manera excelente con ciertos vinos tintos. El pinot noir destaca entre ellos por ser una variedad "romántica, poderosa y aguda", reconocida mundialmente por su sofisticación. Otra opción es la syrah, también llamada shiraz, que desde 2004 se posiciona como la séptima uva más plantada y armoniza muy bien con el chocolate. Para quienes buscan algo diferente, el vino Oporto, elaborado agregando aguardiente durante la fermentación, ofrece una experiencia dulce y robusta.

Vino blanco: En postres más suaves, como aquellos con crema de mantequilla y esencia de vainilla, el riesling es una elección ideal. Esta uva blanca proviene de la región del Rin, en Alemania, y aporta frescura y delicadeza. Otra alternativa es el asti, originario de Piamonte, en Italia, conocido por su dulzura y burbujeo suave. Para dulces a base de frutas con un toque de canela, el sauternes, un vino dulce francés elaborado principalmente con uvas semillón y en menor proporción sauvignon blanc y muscadelle, es perfecto. También el champagne rosé, que se obtiene mediante la maceración de uvas negras o el ensamblaje de vinos blancos y tintos, ofrece un maridaje refrescante y elegante.

Vinos espumantes: Los espumantes son versátiles y funcionan muy bien con casi todos los postres, especialmente los que incluyen frutas naturales. El champagne es el más popular, pero el cava, reconocido por su alta calidad, y el prosecco, cuya segunda fermentación se realiza en tanques de acero inoxidable, también son excelentes opciones para acompañar dulces frutales y aportar un toque festivo.

La elección del vino para un postre puede transformar la experiencia gastronómica, potenciando aromas y sabores. ¿Cuál es tu combinación preferida para cerrar una comida con broche de oro?