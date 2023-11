En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Poder Judicial de San Juan organizó este martes 14 una jornada de reflexión gratuita y pública en la sede Académica del Poder Judicial de San Juan (Club Sirio Libanés). Previo a la apertura de los paneles, Adriana García Nieto, la primera ministra mujer de la Corte de Justicia de San Juan, afirmó que “la violencia contra la mujer es real, no es moda, no es un show”, e invitó a no bajar los brazos contra este flagelo.

Con inscripción previa, la jornada de reflexión tuvo una gran asistencia que se acercó a la jornada para reflexionar sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este sentido, García Nieto fue la encargada de tomar la palabra y aseguró que en esta oportunidad organizaron una jornada de reflexión “con una mirada de paciencia”.

“Esta vez hemos querido hacerlo desde el derecho de familia, desde la religión en segunda instancia. Desde lo que implica juzgar con perspectiva de género en el derecho humano, lo que significa que el fenómeno es causa de violencia en el país”, agregó.

Según las palabras de la integrante de la Corte de Justicia, cada mes de noviembre se siente ante cada caso de violencia un poco de frustración. “Creo que cada uno de nosotras y nosotras conoce por lo menos una mujer que ha sido víctima de violencia pese a que contamos con todas las herramientas”, aseveró.

“Según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a una mujer víctima de violencia le lleva aproximadamente seis años desde que es víctima de violencia, comprender que es víctima de violencia y pedir ayuda. Seis años en los cuales va y viene en sí misma con la voluntad propia y a su impuesta, seis años en los que no sabe a quién viene de preguntar, a dónde tiene que ir y cuando al fin viene al Estado a cualquiera de los tres poderes, a nosotros nos lleva más tiempo resolverlo”, exclamó.

Los integrantes de la Corte de Justicia participaron de la jornada de reflexión. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.

Sobre esto último, pidió una autocrítica de la sociedad y del Estado que suele estar “contaminado” de estereotipos y prejuicios que profundizan la violencia. “A veces violentamos más con nuestro silencio. Entonces la pregunta que nos debemos plantear es ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a rectificar? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué cosas vamos a hacer de nuevo?”, se cuestionó García Nieto.

Además aseguró que las cosas que estén bien hechas en el combate con este flagelo, tratarán de continuarlas por el mismo camino porque no está todo mal. “Desde la oficina de la mujer dependiente de la Corte de Justicia, queremos decirles que vamos a seguir capacitando y sensibilizando. Insistiremos y no bajaremos los brazos, estamos convencidos de que se deben eliminar los estereotipos y los prejuicios para poder eliminar las violencias, estamos convencidos de que la educación y la formación es el camino”, afirmó.

La jornada contó con una gran asistencia. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.

Finalmente, la magistrada explicó que van a insistir para que cada caso sea tratado con perspectiva de género, y que permitan una recuperación de las víctimas de violencia inicien el camino para tratar de recuperar la dignidad que les ha querido ser arrebatada.

“En general la conclusión de lo que le pasa a una víctima de violencia es que se le ha querido en cierto modo quitar esa dignidad que es esencial. La violencia contra la mujer es real, no es moda, no es un show, no es que lo decimos porque llega el 25 de noviembre y algo hay que hacer. La violencia contra la mujer existe y debe ser eliminada. Cuestionen, duden, pregunten, opónganse a lo que crean que no está bien, pero de ningún modo podemos ser indiferentes. La indiferencia es lapidaria y agrava aún más la situación de violencia”, cerró García Nieto.

La jornada contó con dos paneles que invitaban a la reflexión. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.

Cabe destacar que el encuentro tuvo dos paneles que sumaban a la jornada de reflexión. El Panel 1 estuvo conformado por la Dra. Marianela López, jueza de Familia; la Dra. Josefina Nacif, jueza de Cámara, el Dr. Andrés Abelín, juez Penal; y la Dra. Claudia Ruiz Carignano, Fiscal Coordinadora UFI Cavig. Por otro lado, el Panel 2 estuvo integrado por el Licenciado en Comunicación y periodista, Lic. Walter Vilca, y el Psicólogo, Mg. Juan Samat.