La jornada de votación en San Juan avanza con el debut de la Boleta Única Papel, y uno de los candidatos que salió a destacar el nuevo sistema fue Cristian Andino, de Fuerza San Juan. El candidato a diputado nacional definió el acto de votar como un momento crucial para la provincia. "En lo personal, cada vez que podemos emitir nuestro voto es una fiesta y poder decidir sobre el presente y futuro", expresó Andino, marcando la trascendencia de la elección.

Publicidad

Inmediatamente, se refirió a la Boleta Única, resaltando sus beneficios logísticos y ambientales: "Este es un sistema mucho más rápido, más rápido que el anterior y un sistema más moderno, ágil y amigable con el medio ambiente". Su valoración positiva se suma a la de muchos electores que han experimentado una mayor fluidez en el proceso dentro del cuarto oscuro.

Respecto a la participación, Andino se mostró optimista, aunque también hizo un fuerte llamado a la responsabilidad ciudadana, pidiendo a los electores que no dejen pasar la oportunidad de ejercer su derecho. "Hay mucho movimiento y creo que todos estamos aprovechando la oportunidad de elegir, además les pido que aprovechemos para que no elijan por nosotros", afirmó.

Publicidad

El candidato dedicó un mensaje especial a la generación más joven. "Los jóvenes que están viendo les pido que vengan a votar y tomen el ejemplo de los mayores", instó, buscando elevar el caudal de votos en este sector demográfico.

En cuanto al clima electoral, Andino lo calificó como pacífico y respetuoso, una señal de madurez democrática: "Esperemos que al cierre de la jornada tengamos un gran número de participación y veo que hay mucha tranquilidad y respeto entre los distintos candidatos, más allá de las diferencias que tengamos".

Publicidad

Tras votar, la agenda de Andino es intensa. Detalló una maratónica recorrida por el Gran San Juan para agradecer a quienes velan por la transparencia del proceso. "A partir de ahora recorremos las escuelas de San Martín y después posiblemente pasaré por Caucete, Capital, Chimbas y sobre todo para darles un reconocimiento a los fiscales y la gente que viene trabajando", explicó.

El cierre de su jornada será, como es habitual, en el ámbito familiar y partidario. "Luego de las 18 estaré con mis hijos y viendo los primeros números, luego me iré al partido para esperar los datos oficiales", concluyó, dejando en claro que la celebración o el análisis final será en la sede partidaria tras el escrutinio primario.