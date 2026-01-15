El grave vuelco ocurrido el lunes 12 de enero por la mañana en la Ruta Nacional 20, a la altura de El Encón, departamento 25 de Mayo, continúa rodeado de interrogantes. La principal víctima fue Evelyn Esquivel, una joven sanjuanina de 30 años, quien salió despedida del vehículo y permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado. Mientras avanza la investigación judicial, la familia denunció presunto abandono de persona y serias inconsistencias en los horarios y en la información oficial conocida hasta el momento.

Evelyn Esquivel sigue internada. FOTO: Gentileza

El estado de salud de Evelyn

Según relató Wanda Moreno, prima de la joven, Evelyn sufrió múltiples fracturas y se encuentra en estado crítico. “Todavía no saben cómo está su parte neurológica porque no la pueden estabilizar. Está bastante complicada en terapia intensiva”, explicó en diálogo con Radio Sarmiento. La joven ya fue sometida a una cirugía de urgencia y debía afrontar una segunda intervención quirúrgica.

Publicidad

Moreno precisó además que Evelyn llegó consciente al Hospital Rawson, donde pudo brindar sus datos antes de ingresar al quirófano, pero luego su cuadro se agravó.

Qué pasó antes y después del vuelco

El accidente se produjo alrededor de las 6 de la mañana, cuando el vehículo —un Peugeot 208— regresaba desde Córdoba hacia San Juan. En el auto viajaban tres personas: Evelyn, su amiga Mariana Park, propietaria del vehículo, y un joven identificado como Nilson, de origen cordobés.

Publicidad

De acuerdo con el relato familiar, Evelyn viajaba dormida en el asiento trasero y sin cinturón de seguridad, mientras que los ocupantes de los asientos delanteros sí lo llevaban colocado. “Aparentemente se quedaron dormidos, pegaron un volantazo y mi prima salió despedida del auto”, sostuvo Wanda Moreno.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el lapso de tiempo transcurrido entre el accidente y el aviso a la familia y a las autoridades. “El vuelco fue cerca de las 6 de la mañana, pero recién a las 9 se comunicaron con la familia y con la policía. No sabemos qué hicieron durante esas tres horas mientras mi prima se estaba desangrando por una hemorragia muy grande”, denunció.

Publicidad

Detenciones, versiones cruzadas y reclamos

Tras el siniestro, los dos acompañantes que resultaron ilesos quedaron demorados, pero posteriormente recuperaron la libertad. Según indicó Moreno, el joven cordobés regresó a su provincia y desde entonces la familia no volvió a tener contacto con él.

Respecto a la propietaria del vehículo, la prima de Evelyn señaló que mantiene un vínculo distante con el resto de la familia. “Ella dice que el caso está judicializado y que tiene abogados. Viene a verla, pero solo habla con la mamá de Evelyn. Si fuese una amiga realmente, hubiera venido a verla en cuanto los liberaron y no 24 horas después”, expresó.

La familia también aseguró que existen versiones contradictorias sobre lo sucedido y que aún no está claro quién conducía el vehículo al momento del vuelco.

Investigación judicial en curso

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI), que trabaja en la recopilación de pruebas, pericias y análisis de dosajes. “Nos dijeron que ahora está todo a cargo de la UFI, así que estamos esperando los datos”, explicó Wanda Moreno.

Mientras tanto, Evelyn Esquivel continúa internada en terapia intensiva, con una leve evolución según el último parte médico, aunque su estado sigue siendo delicado. La familia insiste en que se esclarezcan los hechos, especialmente lo ocurrido en las horas posteriores al accidente, y reclama que se investigue si existió abandono de persona.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad sanjuanina y continúa bajo seguimiento judicial.