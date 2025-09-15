xAI, la empresa de Elon Musk dedicada a desarrollos en Inteligencia Artificial, despidió a finales de la semana pasada a más de 500 empleados, cifra que representa aproximadamente un tercio de su equipo encargado de entrenar al chatbot Grok. Según informó Business Insider, la comunicación fue repentina y se realizó por correo electrónico durante la noche del viernes, dejando a los trabajadores sin previo aviso.

En el mensaje, la compañía detalló que, tras una revisión de sus operaciones, decidió “acelerar la expansión y priorizar a nuestros tutores especializados en IA, a la vez que reducimos nuestro enfoque en los puestos de tutores generales”. Asimismo, se informó que “como parte de este cambio de enfoque, ya no necesitamos la mayoría de los puestos de tutor generalista de IA y su relación laboral con xAI finalizará de inmediato”.

Los empleados despedidos se encargaban de alimentar con datos a Grok, el chatbot que compite con otras inteligencias artificiales como ChatGPT de OpenAI y Google Gemini. Esta labor es fundamental para que la IA aprenda, genere contenido y mantenga interacciones coherentes con los usuarios.

En un comunicado posterior, un vocero de xAI aseguró que la empresa tiene previsto aumentar su equipo de tutores especializados hasta diez veces el tamaño actual, apuntando a optimizar el entrenamiento de Grok en áreas concretas de conocimiento.

Los despidos se concretaron luego de que algunos ejecutivos sometieran al personal a “pruebas misteriosas”, que definirían sus futuros roles dentro de la compañía. Estas pruebas dividían a los empleados en especialidades como ciencia, matemáticas, ingeniería, tecnología, finanzas y medicina, además de una categoría más específica vinculada a la personalidad de Grok. Uno de los empleados que participó en estas evaluaciones las describió como “bastante turbias” y ejecutadas en un tiempo muy limitado, lo que generó sorpresa y desconcierto entre el equipo.

Con esta reestructuración, xAI busca afinar su estrategia en el competitivo mercado de Inteligencia Artificial, mientras ajusta su plantilla hacia perfiles más especializados que garanticen un entrenamiento más profundo y eficiente del chatbot Grok.