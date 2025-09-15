Un brutal crimen sacudió este fin de semana a la localidad bonaerense de 9 de Abril, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. Luis Alberto Troche, un comerciante de 56 años, fue asesinado dentro de su locutorio, ubicado en Camino de Cintura al 6000, a escasos metros de una comisaría.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde. Una empleada de la farmacia lindera escuchó ruidos extraños y, alertada por una clienta, ingresó al local y encontró la dramática escena: Troche agonizaba en el baño, tendido sobre un charco de sangre. De inmediato llamó al 911 y en minutos llegaron patrulleros y una ambulancia.

El comerciante fue trasladado al Hospital Santamarina, pero los médicos no lograron salvarle la vida. En un primer momento se pensó en un intento de robo, pero la hipótesis quedó en duda cuando los investigadores hallaron más de cinco millones de pesos tirados en el suelo.

La Fiscalía descentralizada N° 2 de Esteban Echeverría, a cargo de Verónica Ciffarelli, investiga el caso junto a la DDI de Lomas de Zamora. Los peritos analizan si las heridas fueron causadas por un arma blanca o por un elemento cortante hallado en el baño. También trabajan en identificar a las personas que habrían acompañado a Troche antes del ataque.

Mientras tanto, la indignación crece en el barrio. Comerciantes y vecinos de 9 de Abril convocaron a una marcha para este lunes en reclamo de mayor seguridad. En redes sociales, familiares, amigos y clientes de la víctima expresaron su dolor y exigieron justicia.

“QEPD mi querido amigo, fuiste una gran persona, humilde y con un gran corazón”, escribió un allegado. Otra vecina sumó: “Tan buena persona, no se puede vivir con tanto miedo. Que se haga justicia por Luisito”.