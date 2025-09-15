Viral: hinchas de Cruzeiro hacen dormir al bebé de Matheus Pereira

Un inusual episodio se volvió viral, demostrando que la tensión entre futbolistas y aficionados puede resolverse con una pizca de humor. Lo que comenzó como un reclamo del jugador brasileño Matheus Pereira a los hinchas de Cruzeiro terminó en una escena conmovedora que sorprendió a todos. Los seguidores del equipo, conocidos por su pasión desbordada, transformaron sus gritos en una improvisada canción de cuna, dejando al futbolista con una sonrisa.

La situación se dio a la salida de un entrenamiento, cuando el automóvil de Matheus Pereira era rodeado por un grupo de aficionados y periodistas. Ante los cánticos y el ruido, el jugador, visiblemente molesto, hizo un gesto para pedir silencio, revelando que su bebé dormía en el asiento trasero del auto. Su intención era simplemente proteger a su pequeño de la agitación del momento.

Lo que siguió fue un giro inesperado. Lejos de ignorar la petición, los hinchas optaron por una respuesta tan original como entrañable. En lugar de continuar con sus reclamos, comenzaron a entonar una suave canción de cuna tradicional de Brasil, dedicada al bebé de su ídolo. Este gesto espontáneo y empático cambió por completo el clima del lugar.

Viral y emotivo momento para Matheus Pereira

La reacción de Matheus Pereira no se hizo esperar. Después de insistir varias veces para que bajaran el volumen, la sorpresa en su rostro se transformó en una sonrisa. La respuesta de la afición, lejos de molestarle, lo conmovió. El jugador aceptó el gesto de los hinchas con agrado, reconociendo el detalle y llevándose una anécdota inolvidable.

El video del suceso muestra que quienes acompañaban al jugador también se divirtieron con la situación. La conductora del vehículo sonreía mientras los aficionados despedían al auto con un cántico inesperado. Un momento que, sin duda, quedará en el recuerdo de todos los presentes como una muestra de respeto y simpatía entre el futbolista y su afición.